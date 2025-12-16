Fernando Burlando vivió un cumpleaños muy especial para su hija Sarah, fruto de su relación con Barby Franco, y la celebración tuvo una visita que no pasó desapercibida: la de Martín Insaurralde junto a su hija Chloé.
En diálogo con Puro Show, el reconocido abogado se refirió a la primera aparición pública del exintendente tras los escándalos que lo alejaron de los medios: “Vino al cumpleaños de mi hija Sarah, vino con Chloé, ella es un ángel y queríamos que esté acá, yo a Martín lo quiero mucho”.
El abogado fue contundente al aclarar que nunca existió un conflicto con Insaurralde: “Nunca hubo una rispidez con él, cero. Uno podrá tener opiniones distintas, o se puede hablar de qué es lo que puede pasar o pudo haber pasado, pero la verdad es que yo quería que esté acá con Chloé”.
Además, el letrado se mostró muy afectuoso con la hija que el político tuvo con Jésica Cirio: “No sé por qué no soy el padrino de esa nena, tengo un amor incondicional y eso va a perdurar siempre así”.
QUÉ DIJO FERNANDO BURLANDO SOBRE LA DEICISIÓN DE MARTÍN INSAURRALDE DE ALEJARSE DE LOS MEDIOS
En el ida y vuelta con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Fernando Burlando fue consultado sobre el bajo perfil que mantuvo Martín Insaurralde tras la separación polémica de Jésica Cirio con amantes y denuncias de por medio.
“Él podía hacer lo que quería, es una persona que ante lo sucedido optó por la prudencia”, contestó el abogado sobre el funcionario que llevó a su hija al cumpleaños de la nena de Burlando con Barby.
