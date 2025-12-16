Fernando Burlando vivió un cumpleaños muy especial para su hija Sarah, fruto de su relación con Barby Franco, y la celebración tuvo una visita que no pasó desapercibida: la de Martín Insaurralde junto a su hija Chloé.

En diálogo con Puro Show, el reconocido abogado se refirió a la primera aparición pública del exintendente tras los escándalos que lo alejaron de los medios: “Vino al cumpleaños de mi hija Sarah, vino con Chloé, ella es un ángel y queríamos que esté acá, yo a Martín lo quiero mucho”.

El abogado fue contundente al aclarar que nunca existió un conflicto con Insaurralde: “Nunca hubo una rispidez con él, cero. Uno podrá tener opiniones distintas, o se puede hablar de qué es lo que puede pasar o pudo haber pasado, pero la verdad es que yo quería que esté acá con Chloé”.

Fernando Burlando habló de Martín Insaurralde en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Además, el letrado se mostró muy afectuoso con la hija que el político tuvo con Jésica Cirio: “No sé por qué no soy el padrino de esa nena, tengo un amor incondicional y eso va a perdurar siempre así”.

QUÉ DIJO FERNANDO BURLANDO SOBRE LA DEICISIÓN DE MARTÍN INSAURRALDE DE ALEJARSE DE LOS MEDIOS

En el ida y vuelta con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Fernando Burlando fue consultado sobre el bajo perfil que mantuvo Martín Insaurralde tras la separación polémica de Jésica Cirio con amantes y denuncias de por medio.

“Él podía hacer lo que quería, es una persona que ante lo sucedido optó por la prudencia”, contestó el abogado sobre el funcionario que llevó a su hija al cumpleaños de la nena de Burlando con Barby.

