El rugido de los motores y el estruendo de las ruedas gigantes van a copar el Estadio Único de La Plata este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, cuando desembarque el espectáculo internacional Monster Jam.
Se trata de un show único donde las camionetas monstruosas, de más de cinco toneladas y media, desafían la gravedad con saltos de hasta 15 metros y piruetas imposibles.
Cada una de estos verdaderos monstruos mecánicos pesa lo mismo que un camión de carga y tiene ruedas de 300 kilos cada una. Pero lo más impactante es verlas en acción: saltan rampas, giran en el aire, aplastan autos y levantan una nube de humo y adrenalina que hace vibrar a grandes y chicos.
MONSTER JAM LLEGÓ AL ESTADIO ÚNICO DE LA PLATA CON TODA LA FUERZA DE SUS MOTORES
Ciudad Magazine habló en exclusiva con Karina Encarnación, la presentadora del show que anima desde las tribunar, que contó que quieren repetir la buena performance que hubo con Chile respecto del público y el hecho de que hayan vendido todos los tickets del primer día fue una señal más que buena.
Entre los nombres que pisan fuerte en la pista están Grave Digger, El Toro Loco, Spider-Man, Megalodon, Ironman, Thor, Black Panther y JCB Digatron. Cada jornada tiene dos competencias: una de velocidad y otra de estilo libre, donde los pilotos buscan sorprender con acrobacias y destrucción.
Uno de los favoritos del público es El Toro Loco, el camión con cuernos que lanzan humo y que representa el espíritu latino en Monster Jam. Su conductor, MJ Solorio, es el único piloto latino del show y se ganó el corazón de los chicos fuera de Estados Unidos.
El piloto nació en Estados Unidos y es nieto de mexicanos, y se considera el representante latino de todo el equipo. A los 21 años, después de trabajar en un taller mecánico y limpiar camiones sin cobrar, logró subirse a uno de los cinco monstruos de Monster Jam.
MONSTER JAM: DÓNDE Y CUÁNDO VERLO EN ARGENTINA Y CUÁL ES EL PRECIO DE LAS ENTRADAS
Horarios, entradas y todo lo que hay que saber para vivir Monster Jam en La Plata
- Fechas: sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025
- Lugar: Estadio Único de La Plata (Av. 25, B1900 La Plata, provincia de Buenos Aires)
- Pit Party: desde las 11.00 (con cupos limitados), para ver de cerca los camiones y sacarse fotos
- Apertura de puertas: 13.30
- Show principal: 16.00
Las entradas arrancan en $75.000 y llegan hasta $200.000 (más gastos de servicio). Se pueden conseguir en MonsterJam.com.
Monster Jam promete un fin de semana a pura emoción, con saltos, ruido, humo y la posibilidad de ver de cerca a los camiones más impresionantes del mundo. La cita es en La Plata, donde la adrenalina y el espectáculo están garantizados.
