El rugido de los motores y el estruendo de las ruedas gigantes van a copar el Estadio Único de La Plata este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, cuando desembarque el espectáculo internacional Monster Jam.

Se trata de un show único donde las camionetas monstruosas, de más de cinco toneladas y media, desafían la gravedad con saltos de hasta 15 metros y piruetas imposibles.

Cada una de estos verdaderos monstruos mecánicos pesa lo mismo que un camión de carga y tiene ruedas de 300 kilos cada una. Pero lo más impactante es verlas en acción: saltan rampas, giran en el aire, aplastan autos y levantan una nube de humo y adrenalina que hace vibrar a grandes y chicos.

Parte del equipo de pilotos de Monster Jam tras la práctica: Brandon Arthur, Bari Musawwir, Michael Vaters Jr. y Tony Ochs (Foto: Hernán Khatchadourian)

Así prepararon el campo del Estadio único de La Plata para el espectáculo de Monster Jam (Foto: Hernán Khatchadourian)

Tony Ochs con la camioneta de Iron Man en Monster Jam (Foto: Hernán Khatchadourian)

Chelsea VanCleave es "Thor" en Monster Jam (Foto: Hernán Khatchadourian)

MJ Solirio con su camioneta de Toro Loco en Monster Jam (Foto: Hernán Khatchadourian)

El vehículo de "Black Phanter" en Monster Jam (Foto: Hernán Khatchadourian)

Los vehículos listos para empezar el espectáculo de Monster Jam (Foto: Hernán Khatchadourian)

Charlie Pauken con la camioneta de Grave Digger (Foto: Hernán Khatchadourian)

MONSTER JAM LLEGÓ AL ESTADIO ÚNICO DE LA PLATA CON TODA LA FUERZA DE SUS MOTORES

Ciudad Magazine habló en exclusiva con Karina Encarnación, la presentadora del show que anima desde las tribunar, que contó que quieren repetir la buena performance que hubo con Chile respecto del público y el hecho de que hayan vendido todos los tickets del primer día fue una señal más que buena.

Cronista Victor Hugo Araguás / Video: Hernán Khatchadourian / Marcos Batovaz

Entre los nombres que pisan fuerte en la pista están Grave Digger, El Toro Loco, Spider-Man, Megalodon, Ironman, Thor, Black Panther y JCB Digatron. Cada jornada tiene dos competencias: una de velocidad y otra de estilo libre, donde los pilotos buscan sorprender con acrobacias y destrucción.

Uno de los favoritos del público es El Toro Loco, el camión con cuernos que lanzan humo y que representa el espíritu latino en Monster Jam. Su conductor, MJ Solorio, es el único piloto latino del show y se ganó el corazón de los chicos fuera de Estados Unidos.

Cronista Victor Hugo Araguás / Video: Hernán Khatchadourian / Marcos Batovaz

El piloto nació en Estados Unidos y es nieto de mexicanos, y se considera el representante latino de todo el equipo. A los 21 años, después de trabajar en un taller mecánico y limpiar camiones sin cobrar, logró subirse a uno de los cinco monstruos de Monster Jam.

MONSTER JAM: DÓNDE Y CUÁNDO VERLO EN ARGENTINA Y CUÁL ES EL PRECIO DE LAS ENTRADAS

Horarios, entradas y todo lo que hay que saber para vivir Monster Jam en La Plata

Fechas: sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025

Lugar: Estadio Único de La Plata (Av. 25, B1900 La Plata, provincia de Buenos Aires)

Pit Party: desde las 11.00 (con cupos limitados), para ver de cerca los camiones y sacarse fotos

Apertura de puertas: 13.30

Show principal: 16.00

Las entradas arrancan en $75.000 y llegan hasta $200.000 (más gastos de servicio). Se pueden conseguir en MonsterJam.com.

Monster Jam promete un fin de semana a pura emoción, con saltos, ruido, humo y la posibilidad de ver de cerca a los camiones más impresionantes del mundo. La cita es en La Plata, donde la adrenalina y el espectáculo están garantizados.

Así se ve el espectáculo de Monster Jam desde las tribunas (Foto: Hernán Khatchadourian)

Así es el interior de la cabina del Grave Digger de Monstaer Jam (Foto: Hernán Khatchadourian)

Los pilotos de Monster Jam durante un encuentro con la prensa argentina (Foto: Hernán Khatchadourian)

Sofía Conti y Andrea Giorgi de C+G Prensa y Comunicación (Foto: Hernán Khatchadourian)

Las promotoras que recibieron a la prensa en la presentación de Monster Jam (Foto: Hernán Khatchadourian)

