Furia, la ex Gran Hermano que generó más de una polémica durante su paso por la famosa casa, forma parte actualmente de un reality chileno llamado El Internado, donde la acusaron de no lavarse los dientes y dio que hablar.

En Puro Show mostraron el momento en que una de sus compañeras de la emisión lanzó la fuerte acusación frente a los demás y ella explotó. “Nadie te conoce, lo otro que te quiero decir es que por favor te laves los diente más seguido”, le dijo ‘Arenita’.

Furia en el reality chileno 'El Internado' (Foto: captura de eltrece).

Su contrincante, de nombre real Natalia Ródriguez conocida por participar en programas juveniles, fue durísima con Juliana Scaglione al remarcarle que no la podía tener cerca: “Tienes aliento que no aguanto”.

Arenita, actriz y contrincante de Furia en el reality chileno 'El Internado' (Foto: captura de eltrece).

LA REACCIÓN DE FURIA CON SU COMPAÑERA QUE LA ACUSÓ NO LAVARSE LOS DIENTES EN PÚBLICO

En pleno ida y vuelta con Natalia Rodríguez en el reality chileno, Furia reaccionó indignada a la acusación de no lavarse los dientes y le contestó con todo: “Me lavo los dientes todos los días y tengo tres tipos de artículos”.

“Cosa que vos no, el tuyo lo tenes que enchufar y ni si quiera moves la mano, así que fíjate por vos”, sumó a los gritos Juliana Scaglione en respuesta a la queja de su compañera en la TV extranjera.

