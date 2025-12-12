Julieta Poggio volvió a ser noticia tras un móvil con el programa Puro Show, donde habló a fondo sobre su sexualidad, su relación de pareja abierta y cómo vive el amor en esta nueva etapa de su vida.
La ex Gran Hermano no esquivó ninguna pregunta y dejó varias frases que dieron que hablar: “No, no nos contamos con quien estamos, podemos repetir. Yo la pareja abierta la uso solamente para chapar. Como que voy a un boliche y, no sé, me chapo a un amigo, un pibe por ahí, una chica. Ahora me gustan las chicas también. Así que bueno, hay un abanico para chapar ahí”.
La actriz también se refirió a la confianza y la comunicación con su pareja: “Tenemos las cosas tan claras y tan habladas entre nosotros que nada ni nadie nos puede atravesar. Ya hace dos años que estamos de novios y nunca tuve una relación tan sana, tan sincera, tan de hablar todo”.
Así, Julieta dejó en claro que apuesta a la honestidad y a vivir el amor sin prejuicios: “Yo prefiero hablar las cosas y ser sincera y no estar engañando a una persona que amo. Mucha gente quizás caretea una relación y después se viven engañando”.
JULIETA POGGIO CONTÓ CÓMO VIVE LA DISTANCIA CON SU PAREJA EN PLENA TEMPORADA
Julieta Poggio contó en diálogo con el programa matutino de Pampito y Matías Vázquez cómo maneja la distancia con su pareja en plena temprada de trabajo: “Lo voy a re extrañar, la verdad”.
“Ahora hace tres días no nos vemos y ya lo re extraño. Siempre quiero estar con él, me va a venir a ver para mi cumple, que es el 9 de enero. Y para año nuevo creo también. Pero bueno, la verdad que va a ser muy difícil, me parece”, reflexionó.
