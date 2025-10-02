La entrega de los premios Martín Fierro no solo dejó una amplia porción de la farándula herida en su ego por no poder quedarse con la estatuilla, sino que la “after party” también dejó un tendal de escándalos encabezados por Juli Poggio y Martín Salwe.

Según contaron en LAM el martes, la ex Gran Hermano habría subido a su habitación de hotel y por detrás de ella lo habría hecho el panelista de Pasó en América, con quien fue vista a los besos en la “after”. Ambos reconocieron esto último, pero negaron que haya habido sexo en la habitación.

Juli Poggio, Fabri Maida y Martín Salwe (Fotos: Instagram y captura América TV)

Este jueves, Yanina Latorre recordó que Julieta es de dar besos y “picos”, tal como lo reconoció la ex Gran Hermano cuando reveló que mantiene una “pareja abierta” con su novio, Fabrizio Maida. “Yo conté que se gustaron el día, quedaron calientes el día de la sesión de fotos”, reveló.

Leé más:

Aseguran que Juli Poggio pasó la noche con un ganador del Martín Fierro

YANINA LATORRE REVELÓ LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMARON JULI POGGIO Y SU NOVIO TRAS LA NOCHE DE HOTEL CON MARTÍN SALWE

“Juli Poggio se puede calentar con cualquiera y el novio no puede ofenderse”, analizó la conductora. “Estuvieron en el cuarto, no pernoctaron, no la penetró Salwe a ella. Un chape con cositas”, explicó Yanina, que mostró un video que la modelo le envió a Lizardo Ponce en la pileta con su novio, para mostrar que siguen juntos.

“A Fabri no le gustó nada la publicación. Y que se haga. público y viral el tema de Salve porque conoce a Juli y sabrá lo que pasó o no. Entonces, Fabri le hizo una proposición”, dijo Yanina, generando intriga en sus panelistas que, son embargo, enseguida comprendieron lo que se venía.

Juli Poggio, Fabri Maida y Martín Salwe (Fotos: Instagram y captura América TV)

“¡Cerrar pareja!”, dijeron casi todos al unísono. “Dolor país”, dijo Yanina, que agregó: “Se ve que tan abiertos no eran. Al primer chapecito… Y lo sé de buena fuente. ¡Se le cortó el chorro a Juli Poggio!”, cerró Yanina,

Leé más:

Juli Poggio reveló cómo atraviesa Daniela Celis la dura internación de Thiago Medina: “Está más esperanzada”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.