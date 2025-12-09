El budín de naranja sin harina es uno de esos postres que sorprenden al primer bocado: queda húmedo, tiene una miga tierna y un perfume cítrico que llena toda la cocina. En esta versión, la polenta cumple el rol de base seca y aporta una textura original que funciona perfecto con la mezcla de jugo de naranja, aceite y leche.
Es un budín fácil de hacer, rinde un montón y queda muy bien para la tarde, para un desayuno distinto o para llevar a una reunión. El glaseado de azúcar impalpable y naranja lo termina de redondear, y si encima sumás naranjitas confitadas, queda digno de vitrina.
Ingredientes para el budín de naranja y polenta
Para un savarín de 26 cm
- 200 g de polenta
- 300 g de azúcar
- 4 huevos
- 400 g de harina
- 200 cc de aceite de girasol
- 2 naranjas
- 250 cc de leche
- 1 cdta de polvo de hornear
Para el glaseado
- 150 g de azúcar impalpable
- 1 cda de jugo de naranja
- Naranjitas confitadas para terminar
Procedimiento
- Licuar el azúcar con la polenta hasta que quede bien fina.
- Retirar y mezclar con la harina y el polvo de hornear.
- En la licuadora, colocar el jugo y la ralladura de naranja junto con los huevos, la leche y el aceite.
- Licuar bien, pasar a un bowl y mezclar con los secos hasta integrar y eliminar grumos.
- Volcar la preparación en un molde savarín enharinado y aceitado.
- Llevar a horno medio (170 °C) por 45 minutos.
- Decorar con glasé de azúcar impalpable y jugo de naranja, y terminar con naranjitas confitadas.
