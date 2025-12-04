Ciudad Magazine presenta una programación especial de películas para disfrutar durante el fin de semana y el feriado. Acción, comedia, drama y clásicos imperdibles para ver en familia.

SÁBADO 6 – Películas en Ciudad Magazine

13:00 – Invasión Cósmica (Cosmic Sin, 2021) Sci-fi y acción con un futuro al borde de la guerra intergaláctica.

14:30 – El Regalo (The Gift, 2015) Thriller psicológico lleno de misterio y tensión.

16:30 – Venganza Despiadada (Colombiana, 2011) Acción y adrenalina de la mano de Zoe Saldaña.

18:15 – Un Favor Indecente (The Favor, 1994) Comedia romántica con enredos y situaciones inesperadas.

Danny Trejo en Machete Kills

20:00 – Machete Kills (2013) El clásico de acción de Robert Rodriguez, explosivo y delirante.

22:00 – Juegos Prohibidos (Alpha Dog, 2006) Drama basado en hechos reales, con un elenco lleno de estrellas.

DOMINGO 7 – Películas en Ciudad Magazine

13:00 – Los Reyes del Verano (The Kings of Summer, 2013)Comedia coming-of-age sobre amistad y libertad.

14:45 – Soy Espía (I Spy, 2002) Acción y humor con Eddie Murphy y Owen Wilson.

16:30 – Solo Amigos (Just Friends, 2005) Comedia romántica con Ryan Reynolds.

18:00 – Amantes (Two Lovers, 2008) Drama emocional protagonizado por Joaquin Phoenix.

Adrián Suar y Julieta Díaz: El fútbol o yo

20:00 – El Fútbol o YoComedia argentina con Adrián Suar y Julieta Díaz.

21:45 – Drácula (1992)El clásico de Francis Ford Coppola que marcó una época.

LUNES 8 – FERIADO: especial de películas en Ciudad Magazine

13:15 – Como si Fuera la Primera Vez (50 First Dates, 2004)Comedia romántica con Adam Sandler y Drew Barrymore.

Drew Barrymore y Adam Sandler

14:45 – La Guardería de Papá (Daddy Day Care, 2003) Diversión familiar para todos los públicos.

16:30 – Jerry Maguire (1996) El icónico drama deportivo con Tom Cruise y Renée Zellweger.

18:45 – Robin Hood: Príncipe de los Ladrones (1991)Aventura épica con Kevin Costner.

21:00 – El Mejor (The Natural, 1984) Un clásico del cine deportivo con Robert Redford.

23:00 – Resto del Mundo Cierre ideal con el tradicional programa de viajes.