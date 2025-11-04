“Devuélveme la vida” es la nueva telenovela colombiana de drama y romance que llega a Ciudad Magazine, una producción de Caracol Televisión ambientada entre los años 50 y 70, donde el amor prohibido, la venganza y la lucha contra la discriminación racial se entrelazan en una historia tan intensa como conmovedora.

De qué trata “Devuélveme la vida”

Devuélveme la vida. Foto: Caracol Televisión

La trama gira en torno a Mariana Azcárate, heredera de la hacienda algodonera La Victoria, quien se enamora perdidamente de Joaquín, un jornalero afrodescendiente. Cuando su padre descubre la relación y el embarazo de Mariana, decide separarlos por la fuerza, intentando acabar con la vida de Joaquín y del hijo que esperan.

Pero Joaquín sobrevive y huye para salvarse, mientras Mariana es engañada: le hacen creer que su bebé murió al nacer, aunque en realidad fue robado.

Elenco de "Devuélveme la vida". Foto: Caracol

Años después, su hijo, Joel, regresa sin saber su origen y se enamora de Sara, la hija adoptiva de Mariana. En ese reencuentro marcado por el destino, el pasado vuelve con fuerza: Joaquín regresa para cobrar venganza contra la familia que lo destruyó.

Reparto de “Devuélveme la vida”

Protagonizada por Paula Castaño y Jair Romero, con las participaciones antagónicas de Luis Gerónimo Abreu y Jairo Camargo.

También cuenta con las actuaciones de Sergio Herrera, Kriss Cifuentes, Modesto Lacén y Melanie Dell’Olmo.

“Devuélveme la vida” en la programación de Ciudad Magazine

Devuélveme la vida. Foto: Caracol Televisión

La nueva telenovela se estrena en la pantalla de Ciudad Magazine y se suma a la grilla de grandes clásicos latinoamericanos.

Horarios de novelas y series en Ciudad Magazine: lunes a viernes