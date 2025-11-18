Ciudad Magazine acaba de estrenar la telenovela “Tierra de pasiones”, una historia clásica de amor, traiciones y secretos protagonizada por Gabriela Spanic y Saúl Lisazo. La ficción se emite de lunes a viernes a las 15:30 y ya se consolida como uno de los títulos más elegidos por la audiencia.

De qué trata “Tierra de pasiones”

La novela sigue la vida de Valeria San Román (Gabriela Spanic), una mujer fuerte que mantiene una relación conflictiva con su padre, Don Chema, un poderoso terrateniente dueño de extensos viñedos. El enfrentamiento nace cuando él separa a Valeria de Pablo González, su gran amor, y le arrebata a la hija que tuvieron para criarla como propia.

Belinda, el origen del conflicto

Gabriela Spanic y Saúl Lisazo

Esa niña, Belinda, crece sin conocer su verdadera identidad y se convierte en una joven problemática que le hace la vida imposible a Valeria, influenciada por la maldad de quien cree que es su padre.

Una boda interrumpida y una verdad devastadora

Valeria intenta rehacer su vida con Miguel Valdez, pero un día antes de la boda descubre que Miguel fue pagado por Don Chema para casarse con ella y alejarla del pueblo. ¿El motivo? Evitar que se conozca que él fue quien ordenó el asesinato de la madre de Valeria para quedarse con el rancho familiar.Humillada, Valeria cancela la boda y expone a su padre frente a todos.

El drama de la familia Contreras

En paralelo, Gustavo Contreras, otro terrateniente, enfrenta la ruina por culpa de los excesos de su esposa, Marcia Hernández. La llegada de Francisco (Saúl Lisazo) y Roberto, su hijo y nieto, desencadena nuevos conflictos familiares. Tras un trágico suicidio, el rancho Contreras queda en manos de Marcia y Francisco, quienes inician una guerra abierta por la herencia.

Tierra de pasiones. Foto: Telemundo

El amor entre Valeria y Francisco

Valeria y Francisco se conocen en medio del caos y comienzan una relación que rápidamente se transforma en un amor profundo. Sin embargo, las intrigas de Marcia y Paula Hernández intentarán separarlos a toda costa.

La historia dará un giro inesperado cuando se descubra que Pablo, el amor del pasado de Valeria y verdadero padre de Belinda, está vivo y busca recuperarla. Pero un secreto aún mayor cambiará el destino de todos.

Tierra de pasiones. Foto: Telemundo

Elenco de “Tierra de pasiones”

Gabriela Spanic — Valeria San Román Rentería de Contreras

Saúl Lisazo — Francisco Contreras Urdaneta

Catherine Siachoque — Marcia Hernández Piñeiros

Héctor Suárez — Don Chema / Gonzalo Velázquez

Francisco Gattorno — Pablo González

Geraldine Bazán — Belinda San Román Rentería

Arap Bethke — Roberto Contreras “Beto”

Isabel Moreno, Sergio Catalán, Julio Ocampo, entre otros.

Novelas en Ciudad Magazine – Programación