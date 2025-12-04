Cada vez que Benjamín Vicuña ve acercarse una cámara sabe que le van a hacer preguntas punzantes, y si bien siempre respira hondo para contestar con amabilidad, esta vez el actor le puso los puntos al periodismo y marcó su límite.

Primero, el conductor de The Balls! (muy pronto por eltrece)contó cómo pasó su cumpleaños en Buenos Aires: “Con mis amigos, con mi gente, con la mesa chica, con mi mujer, con mi novia, con mis hijos, fue realmente muy bonito”.

Entonces, cuando el periodista de Intrusos le mencionó la presencia de Magnolia y Amancio, luego de la prolongada estadía en Turquía con la China Suárez explotó.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín (Foto: Instagram/@anita.espasandin).

“Yo creo que ya este año ya es suficiente. No quiero hablar más de mis hijos. Creo que hay que sacarlos del foco”, enfatizó con rosto serio.

El optimismo de Benjamín Vicuña

Dado que el cronista le propuso hacer un balance de su intenso año, tanto a nivel laboral como en lo personal, Benjamín Vicuña reflexionó: “Hay que quedarse siempre con lo positivo”.

Benjamín Vicuña con su hija Magnolia, en noviembre de 2025. Foto: Movilpress