Cuando sobra pechuga del mediodía o de alguna cena, lo mejor es convertirla en un plato nuevo sin realizar mucho esfuerzo. Y las empanadas de pollo son ideales para eso: llevan pocos ingredientes, se arman rápido y quedan con ese sabor casero que siempre funciona. Además, permiten sumar condimentos y verduras a gusto.
Y si todavía te queda un poco más de pollo desmenuzado, hay un plus: unas croquetas simples que salen doradas y crocantes sin demasiada vuelta. Con una buena salsa -mostaza, criolla o una lactonesa de ajo- tenés un picoteo que no falla.
Ingredientes
Empanadas de pollo
- 200 g de pollo cocido y desmenuzado
- 1 cebolla
- 1/2 morrón rojo
- 1 cebolla de verdeo
- 1 cda de pimentón dulce
- Sal y pimienta, a gusto
- 1 cdta de ají molido
Masa para empanadas
- 600 g de harina
- 270 cc de agua tibia
- 100 g de aceite o grasa
- 1 cdta de sal
Croquetas de pollo
- 200 g de pollo desmenuzado
- 3 cdas de puré de papa o bechamel espesa
- 1 huevo
- Panko
- Sal, pimienta y nuez moscada
- 1 cebolla de verdeo
Procedimiento
Empanadas
- Saltear la cebolla con una pizca de azúcar. Saltear el morrón por separado.
- Agregar el pollo y condimentar con pimentón, ají molido, sal y pimienta.
- Enfriar el relleno y sumar la parte verde de la cebolla de verdeo cruda.
- Rellenar los discos, cerrar y cocinar al horno o freír.
Croquetas
- Mezclar el pollo desmenuzado con el puré, el huevo y los condimentos.
- Formar las croquetas y pasarlas por panko.
- Freír o dorar en el horno.
- Servir con la salsa que más te guste: mostaza, lactonesa de ajo o criolla.
