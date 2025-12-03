Cuando sobra pechuga del mediodía o de alguna cena, lo mejor es convertirla en un plato nuevo sin realizar mucho esfuerzo. Y las empanadas de pollo son ideales para eso: llevan pocos ingredientes, se arman rápido y quedan con ese sabor casero que siempre funciona. Además, permiten sumar condimentos y verduras a gusto.

Y si todavía te queda un poco más de pollo desmenuzado, hay un plus: unas croquetas simples que salen doradas y crocantes sin demasiada vuelta. Con una buena salsa -mostaza, criolla o una lactonesa de ajo- tenés un picoteo que no falla.

Ingredientes

Empanadas de pollo

200 g de pollo cocido y desmenuzado

1 cebolla

1/2 morrón rojo

1 cebolla de verdeo

1 cda de pimentón dulce

Sal y pimienta, a gusto

1 cdta de ají molido

Masa para empanadas

600 g de harina

270 cc de agua tibia

100 g de aceite o grasa

1 cdta de sal

Croquetas de pollo

200 g de pollo desmenuzado

3 cdas de puré de papa o bechamel espesa

1 huevo

Panko

Sal, pimienta y nuez moscada

1 cebolla de verdeo

Croquetas de pollo, una receta fácil y que no falla. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Empanadas

Saltear la cebolla con una pizca de azúcar. Saltear el morrón por separado. Agregar el pollo y condimentar con pimentón, ají molido, sal y pimienta. Enfriar el relleno y sumar la parte verde de la cebolla de verdeo cruda. Rellenar los discos, cerrar y cocinar al horno o freír.

Croquetas

Mezclar el pollo desmenuzado con el puré, el huevo y los condimentos. Formar las croquetas y pasarlas por panko. Freír o dorar en el horno. Servir con la salsa que más te guste: mostaza, lactonesa de ajo o criolla.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/