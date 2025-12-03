Lali Espósito pasó este miércoles por el estudio de Luzu TV y dejó varias frases que dieron que hablar. La artista, que arrancó su carrera en la tele siendo una niña, habló de todo: desde su infancia en la pantalla hasta los rumores sobre cirugías estéticas.

“Yo me vi de niña trabajando, me vi de niña en Floricienta”, recordó la artista que está presentando su documental en Netflix, “Lali, la que le gana al tiempo”, haciendo referencia a sus primeros pasos en la televisión. El comentario disparó la charla sobre los cambios físicos y la presión de la exposición desde tan chica.

En ese momento, Martín Garabal la interrumpió con humor: “Hay que decir que no te cambió mucho la cara”. Lali, fiel a su estilo, no dudó en responder: “Estoy bárbara, también digamos todo, nada hay acá, esta es mía”, dijo señalando sus labios y pómulos, dejando en claro que no se hizo retoques en esa zona.

Lali Espósito en Luzu Tv (Foto: capura de Luzu Tv)

La conversación siguió con Momi Giardina, que aportó su experiencia y humor: “Y no te la toques, te digo yo que ya me hice de todo…”. Entre risas, Lali retrucó: “Vos estás toda hecha”, a lo que Momi confesó: “Unos rellenos tengo”.

Momi Giardina en Luzu Tv (Foto: Luzu Tv).

LALI ESPÓSITO ESTRENA SU DOCUMENTAL, LALI, LA QUE LE GANA AL TIEMPO

Lali Espósito lo hizo de nuevo. La cantante y actriz argentina, que se convirtió en un verdadero fenómeno de la música y la televisión, estrenó su documental “LALI: la que le gana al tiempo”, una producción que promete emocionar a sus fans y mostrar el detrás de escena de su carrera.

El documental, que ya está disponible en plataformas digitales, recorre los momentos más importantes de la vida de Lali, desde sus inicios en la actuación hasta su consagración como una de las artistas más influyentes de Latinoamérica.

La Joaqui en el estreno del documental de Lali (Instagram)

A través de imágenes inéditas y testimonios exclusivos, la producción revela cómo la artista logró superar obstáculos, reinventarse y mantenerse vigente en un mundo tan competitivo como el del espectáculo.

