La expectativa era enorme y las apuestas en redes sociales no paraban: ¿quién sería la artista argentina que tendría el privilegio de abrir los shows de Dua Lipa en el estadio River Plate?

Muchos daban por hecho que la elegida sería Lali Espósito, sobre todo después de los elogios públicos de la estrella británica. Pero se confirmó el nombre que nadie esperaba: Yami Safdie.

La noticia se viralizó en minutos y generó un verdadero revuelo. Yami Safdie, una de las voces emergentes más fuertes del pop nacional, compartió su felicidad en Instagram: “No puedo creer que voy a telonear a la mismísima Dua. Nos vemos mañana en River”, escribió, acompañando el mensaje con emojis de corazones y caritas llorando.

Foto: @yamisafdie

La reacción de las redes: entre la emoción y la polémica

La elección de Safdie no cayó bien en todos los sectores del fandom. En X (ex Twitter), muchos usuarios expresaron su decepción porque esperaban ver a otras artistas en el escenario, especialmente a Lali.

Además, la polémica se reavivó cuando algunos recordaron viejos tweets de Safdie que le valieron acusaciones de racismo y gordofobia meses atrás.

A pesar de las críticas, la joven cantante recibió el apoyo de su comunidad de fans, que la sigue desde sus primeros pasos en YouTube y celebró el salto internacional que representa este show.

Foto: gentileza de prensa.

Quién es Yami Safdie, la nueva cara del pop argentino

Con 28 años, Yami Safdie se consolidó como una de las artistas más escuchadas de la nueva generación. Su estilo fresco, letras honestas y una estética que conecta con el público joven la posicionaron como una referente de la escena pop local.

Foto: Movilpress.

Safdie forma parte de esa camada de músicos que surgieron de las redes sociales, construyendo una comunidad fiel desde sus primeros covers hasta sus lanzamientos originales. Ser la telonera de Dua Lipa en River es, sin dudas, el mayor desafío y reconocimiento de su carrera hasta ahora.

Horarios y detalles del show en River

Según informó DF Entertainment, las puertas del estadio River Plate abrirán a las 16:00 este viernes 7 de noviembre. Yami Safdie subirá al escenario a las 20:00, mientras que el show principal de Dua Lipa comenzará a las 21:00.

El recital podrá verse en vivo por Flow, aunque la presentación de Safdie no será parte de la transmisión, ya que se realizará antes del inicio oficial del streaming.

La expectativa crece y la polémica sigue encendida. Lo cierto es que Yami Safdie tendrá la oportunidad de mostrar su talento ante miles de personas y dar un paso gigante en su carrera.