Disney+ presentó el esperado tráiler de Taylor Swift The Eras Tour: The Final Show, la versión definitiva del espectáculo que marcó un hito en la carrera de la artista ganadora de 14 premios Grammy. La plataforma estrenará esta producción exclusiva el 12 de diciembre, consolidando un cierre monumental para una gira que superó todos los registros de audiencia y recaudación en 2024 y 2025.

La película contiene el show completo registrado en Vancouver, en la Columbia Británica, durante el último concierto de la gira que batió récords a nivel mundial. Esta edición incorpora el repertorio íntegro de “The Tortured Poets Department”, el álbum que Taylor Swift sumó al tour tras su lanzamiento en 2024 y que se convirtió en uno de los trabajos más comentados y reproducidos del año.

Taylor Swift The Eras Tour: The Final Show fue dirigido por Glenn Weiss y cuenta con producción de Taylor Swift Productions en asociación con Silent House Productions. El registro busca capturar la potencia escénica de la artista y la magnitud de un tour que transformó la industria musical, tanto por su impacto económico como por la respuesta global del público.

EL FENÓMENO DE TAYLOR SWIFT CONTINÚA: TRÁILER, ESTRENO Y DETALLES DE THE ERAS TOUR | THE FINAL SHOW Y LA NUEVA SERIE DOCUMENTAL

En paralelo, Disney+ estrenará también Taylor Swift The Eras Tour: The End of an Era, una serie documental de seis episodios que profundiza en el detrás de escena del fenómeno. La producción retrata el proceso creativo, el desarrollo logístico y la expansión mediática de la gira mundial, junto con una mirada íntima de la vida de la cantante durante este recorrido.

La serie cuenta con la participación de figuras cercanas a Swift, entre ellas Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Travis Kelce, Ed Sheeran y Florence Welch, además de integrantes de su banda, bailarines y equipo técnico. La propuesta agrega testimonios inéditos y material exclusivo sobre la construcción del espectáculo.

A partir del 12 de diciembre, la plataforma estrenará dos episodios por semana, mientras que el especial del concierto que se lanzó originalmente en 2024 continúa disponible para todos los suscriptores.

