A casi dos años de su paso por la casa más famosa del país, Alan Simone volvió a ser noticia. El ex participante de Gran Hermano 2023 sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de selfies en el espejo de su baño, donde dejó ver un cambio físico que no pasó desapercibido.

En las imágenes, el joven oriundo de Chivilcoy se mostró con el torso desnudo, luciendo abdominales marcados, pectorales y brazos mucho más trabajados que en su etapa dentro del reality. Además, completó el look con una gorra bordó y un reloj negro y gris.

Foto: Instagram @alan.simone

El contraste con su imagen en el programa es notorio: en aquel entonces, Alan tenía una contextura más delgada, mientras que ahora se lo ve con mucha más masa muscular.

Las fotos rápidamente se llenaron de comentarios de sus fans, que no dudaron en elogiarlo: “Qué bombón”, “Qué facha”, “Mucha ropa”, “Qué físico, potro. Cuando entraste en GH eras flacucho”, “Tan guapo como siempre” y “Está mortal”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió.

ALAN SIMONE, DE GRAN HERMANO A UN CRUCE CON YANINA LATORRE POR LOS MEDIOS

El presente de Alan Simone no solo generó repercusión por su cambio físico. Hace unas semanas, el ex Gran Hermano anunció que decidió dejar la Ciudad de Buenos Aires para volver a su Chivilcoy natal y buscar “una vida tranquila”, lejos del ruido mediático.

La noticia no cayó bien en todos lados. Yanina Latorre, desde su programa de radio, fue lapidaria: “¿Quién sos? Nadie te conoce y nadie le importa con quién estás”, lanzó la conductora, minimizando la popularidad del joven.

Foto: Instagram @alan.simone

Alan no se quedó callado y respondió con un fuerte descargo en su cuenta de X: “Me sorprende como Yanina, alguien que solo es noticia cuando habla mal de otros, crea tener autoridad para opinar sobre mi vida”, escribió. Y agregó: “Entiendo que si no generás escándalos, no tenés lugar en la tele. Pero yo no necesito destruir a nadie para que hablen de mí. Solo aparecés en los medios por escándalos ajenos, y si hablar de mí te sirve para tener minutos de cámara, me alegra darte dos minutos más de trabajo”.

La polémica siguió cuando Latorre insistió al aire: “¿Lo ubican? Yo no tengo idea de quién es. Se va porque no quiere que nadie más lo moleste ni le pregunte por su vida. ¿Qué flasheaste? Ni la cara le conozco, a nadie le importa con quién estás”. Y fue aún más dura: “Creíste que ibas a llegar a un estrellato que no llegaste, y te volvés a Chivilcoy. Si no querés que nadie hable de vos, ¿para qué lo anunciás? ¡Desaparecé del mapa!”.

Mientras tanto, Alan Simone sigue apostando a su nueva vida lejos de la exposición, pero cada vez que aparece en redes, logra captar la atención de todos.

