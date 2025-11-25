La forma en que Cinthia Fernández se planta ahora frente a la vida ahora es diferente a lo que fue su historia, y consolidada su relación con Roberto Castillo y sus tres hijas ya a punto de terminar la primaria, sorprendió con su mea culpa.

“Sueño que mis hijas tengan una herramienta, como por ejemplo es el idioma, que yo no la tuve, para ver si tienen más posibilidades“, afirmó sobre Charis, Bella y Francesca Defederico.

“Pero vos tuviste posibilidades con el hilo dental también, mi amor”, contestó Moria Casán sin filtro.

Cinthia Fernández baila en un yate con Roberto Castillo.

Ahí, la panelista de La Mañana con Moria explicó: “Yo reniego de eso. Lo que hice en su momento fue marketing, no es algo que esté orgullosa, no es algo de lo que mis hijas van a estar orgullosas, pero bueno... La verdad es que no me da orgullo ver cosas mías”.

Y cuando le recordaron su campaña para diputada nacional, en la que había bailado frente al Congreso mostrando su cola, ella admitió: “Fue un papelón”.

Cinthia Fernández candidata a diputada en 2021

El mensaje de Moria Casán a Cinthia Fernández

“¿¡Pero qué te lavó la cabeza, mi amor!? ¿¡Estudiar abogacía!? No te digo orgullosa, pero ¿por qué te sentís que hay tanto cambio? Yo me acuerdo que te presentaste como que ya no estás con cu... al aire", le dijo Moria.

Sol Pérez y Cinthia Fernández en 2018.

“No es algo que me sienta orgullosa, porque hoy estudiando veo como un lado más serio de la vida, que ahí necesito otra cosa”, reconoció Cinthia.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo en el cumpleaños de Ángel de Brito (Foto: Movilpress).

“Bancate a vos misma, mostrar el cu... no te saca lo que tenés cabeza ni la personalidad. Al final caes en el prejuicio de los demás hacia vos. Hay un prejuicio de las mujeres que tenemos buen lomo y los mostramos, que no tenemos que tener nada en la cabeza”, enfatizó Casán indignada.

“Para mí no tendría que estar arrepentida. Para mí, porque vos mostraste el cu... también tenés algo en la cabeza”, cerró Moria Casán.