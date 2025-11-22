Pepe Ochoa reveló en LAM que un famoso fue expulsado de un evento de una reconocida marca de bedidas por su vestimenta. El panelista contó que a quien no lo dejaron pasar fue a Rusherking, cantante y expareja de la China Suárez.

“Lo habrían tenido esperando 45 minutos afuera, la marca de champagne lo invitó pero supuestamente no le habían avisado cómo tenía que ir, aparece Wally Diamante y le dice que no puede pasar así”, detalló el conductor de Bondi.

Luego reveló que Rusher habría tenido intenciones de cambiarse de atuendo pero la respuesta no habría sido a su favor: “Él les habría preguntado si se iba a cambiar y volvía, si iba a poder entrar y le habrían dicho que no, fue de bermudas”.

El éxito de Rusherking en la música lo hizo ganar dinero, y ahora que el cantante nacido en Santiago del Estero invirtió en una franquicia de pastas de Estados Unidos se la jugó sobre a qué exnovia invitaría, si a Ángela Torres o a la China Suárez.

“¿Qué es esa pregunta? ¡Qué hijo de pu...!“, reaccionó jocos ante la encrucijada que le planteó Matías Vázquez. Luego, respondió a Puro Show desde su local de Palermo: “La verdad que a cualquiera. No tengo problema con nadie”, afirmó. “Me encantaría que conozcan el restaurante y la mejor, pero prefiero conocer a alguien nuevo”, cerró.

