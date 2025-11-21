En algunas peluquerías del país se está repitiendo una escena calcada: cada vez más personas piden volver a un estilo que marcó una época. No es un cambio drástico ni se trata de un corte extremo, sino de un detalle que transforma por completo el marco de la cara. Medio siglo después de haber sido furor, el flequillo cortina volvió a instalarse como uno de los preferidos del año.

La tendencia crece porque combina practicidad, frescura y un aire retro que hoy se siente moderno. Es de esos looks que se pueden adaptar a distintos tipos de cabello y que acompañan tanto un estilo arreglado como uno más relajado. Y en un contexto donde la naturalidad vuelve a ganar terreno, este tipo de flequillo encaja perfecto.

// Ni pañuelo ni sombrero: el accesorio para cubrirse del sol que será tendencia en el verano 2026

En 2025, el flequillo cortina dejó de ser un guiño nostálgico a los 70´ para convertirse en un clásico renovado. Ahora aparece con técnicas más suaves, capas ligeras y una caída que acompaña el movimiento propio del pelo.

Qué es el flequillo cortina y por qué vuelve a ser tendencia

El flequillo cortina se reconoce rápido por su caída hacia los costados, abriéndose en el centro y enmarcando la cara sin taparla. Suele ubicarse entre el pómulo y la mandíbula, lo que genera un efecto estilizado y natural. El objetivo es aportar movimiento, suavizar facciones y sumar un toque de frescura sin modificar toda la melena.

Flequillo cortina, una tendencia de los ´70 que vuelve. Foto: Freepik

Su regreso no sorprende: es un formato muy fácil de llevar y queda bien en la mayoría de los rostros. Funciona con pelo liso, ondulado o con rulos suaves, y se adapta tanto a cortes largos como a opciones más cortas. Además, al no ser un flequillo rígido ni recto, requiere menos mantenimiento que otros estilos tradicionales y se enmarca en la corriente de la tendencia de moda, conocida como “menos es más”.

Otra razón de su popularidad es que acompaña la tendencia general de este año, que apunta a acabados con textura, brillo saludable y cortes flexibles, donde el movimiento del cabello es protagonista.

Cómo se lleva el flequillo cortina hoy

Para que funcione bien, el largo suele recortarse a la altura del pómulo y desvanecerse hacia afuera, lo que ayuda a abrir el flequillo sin marcarlo de más. El styling más elegido es el de efecto aireado: apenas brushing hacia afuera o un golpe de secador para acompañar la curvatura natural.

En cabellos finos suma volumen; en cabellos gruesos ayuda a ordenar sin quitar cuerpo. Y como no exige formas perfectas ni acabados extremadamente prolijos, es un look cómodo para quienes buscan algo práctico sin perder el cuidado del cabello.

Flequillo cortina, un corte de pelo muy pedido en las peluquerías del país. Foto: IA

En el caso de las ondas naturales, alcanza con un poco de crema de peinar o mousse liviano. La idea es evitar productos demasiado pesados que le quiten frescura. El foco está puesto en que el pelo se mueva y que el flequillo acompañe su caída.

Cortes que combinan mejor con el flequillo cortina

El flequillo cortina tiene una ventaja: potencia cualquier estilo de corte de pelo. Entre las combinaciones más elegidas aparecen:

Melenas largas con ondas suaves , que logran un efecto relajado y moderno.

Cortes medios con capas , ideales para realzar textura y darle continuidad a la caída del flequillo.

Looks lisos con volumen en puntas, donde el flequillo aporta el marco del rostro sin necesidad de un gran trabajo de peinado.

También funciona muy bien con recogidos: moños altos, colas bajas, trenzas o peinados despeinados. Abre la cara, ilumina la mirada y suma un toque retro que sigue siendo vigente.