En el mundo de la cosmética natural, la manzanilla ocupa un lugar de privilegio. Sus propiedades antiinflamatorias y calmantes la convierten en una alternativa económica y efectiva para el cuidado diario de la piel y el cabello.

En esta nota te mostramos todos los usos para el cuidado de la piel y el pelo que puede tener este recurso natural.

Compresas de manzanilla para bolsas y ojeras

Si te levantaste con los ojos cansados, la manzanilla puede ser tu mejor amiga.

Prepará una infusión, dejala enfriar y embebé dos discos de algodón. Aplicalos sobre los párpados durante 10 minutos.

El resultado: mirada más descansada, menos hinchazón y reducción visible de las ojeras.

Foto: IA

Calmante natural después del sol

La exposición solar puede dejar la piel irritada y enrojecida. Una forma sencilla de aliviarla es con compresas de manzanilla fría.

Sus propiedades antiinflamatorias ayudan a refrescar y desinflamar, aportando sensación de alivio inmediato. Incluso podés usarla como tónico natural en el rostro y el escote.

Aclarado natural y brillo para el cabello

La manzanilla es famosa por su capacidad de aportar reflejos dorados al cabello claro.

Usada como enjuague después del lavado, intensifica el color, suaviza la fibra capilar y le da brillo natural.

Para un efecto más notorio, se recomienda aplicarla con frecuencia y dejar actuar al sol unos minutos.

POR QUÉ LA MANZANILLA ACLARA EL PELO NATURALMENTE

La manzanilla aclara el pelo gracias a sus pigmentos naturales y propiedades aclarantes suaves.

🌼 Pigmentos flavonoides y apigenina

La manzanilla contiene apigenina, un pigmento amarillo natural que se adhiere a la fibra capilar.

Al acumularse con los lavados, le da reflejos dorados y más luminosidad, sobre todo en cabellos claros o castaños.

🌞 Efecto del sol

Cuando después de aplicar infusiones o productos de manzanilla se expone el pelo al sol, la radiación potencia el aclarado.

El calor ayuda a que los pigmentos penetren mejor y se noten más los reflejos.

💧 Acción suave y progresiva

No es un tinte químico, por lo que no cambia drásticamente el color, sino que aclara de a poco.

Funciona mejor en tonos rubios, castaños claros o con mechas, y en cabellos oscuros puede dar solo un brillo dorado.

🌿 Propiedades extras

Además de aclarar, la manzanilla tiene efecto calmante, ayuda a mantener el cuero cabelludo sano y aporta brillo.

👉 En resumen: la manzanilla aclara el pelo gracias a la apigenina y los flavonoides, que se combinan con el sol y el uso constante, logrando un aclarado natural y progresivo.

Belleza accesible y orgánica

El gran beneficio de la manzanilla es que se consigue fácilmente en cualquier herboristería o supermercado, y se puede preparar en casa en minutos.

Con solo un puñado de flores secas podés armar rutinas de cuidado personal sin recurrir a productos químicos costosos.