El intento de robo a la casa de Valeria Mazza en San Isidro se conoció este miércoles al mediodía, y se filtraron las imágenes de los cinco delincuentes, que no pudieron concretar el asalto por la reacción de la hija de la modelo y Alejandro Gravier.

Primero, los jóvenes intentaron ingresar al hogar de Monte Grande al 1500 ofreciendo servicios como pileteros, pero las dos empleadas domésticas no cayeron en la trampa.

Luego, tres de los hampones saltaron el portón trasero para meterse por el fondo de la casa, mientras los otros dos hacían de campana en la vereda.

Taina Gravier (Foto: Movilpress)

Sin embargo, el plan B fue frustrado cuando Taína los descubrió y comenzó a gritar con tanta desesperación que los espantó.

De hecho, en DDM contaron que la mochila que habían alcanzado a manotear fue descartada en plena fuga.

El mensaje de Alejandro Gravier: “Por suerte no pasó a mayores”

Apenas se conoció la noticia, Alejandro Gravier, pareja de Valeria Mazza, habló desde Madrid y llevó tranquilidad: "Está todo bien“, aseguró. “Está todo controlado y está siendo investigado por la policía. No se llevaron nada porque al ver que había gente, salieron corriendo. Por suerte no pasó a mayores, pero deberemos volver a ver el tema de la seguridad”, explicó.

El empresario remarcó que estos hechos “no son ajenos a la vida diaria de los argentinos” y pidió un cambio a nivel social: "Ojalá sirva para que se pueda mejorar la seguridad de todos y que sea un punto de unión entre todos los argentinos“.