El miércoles, pasada la una del mediodía, cinco delincuentes intentaron meterse en la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en San Isidro.

La modelo y el empresario se encuentran en España por motivos laborales. En la vivienda estaban, al menos, dos de los hijos de la pareja, además de amigos y empleados.

Taina Gravier fue la primera en reaccionar ante la situación: con sus gritos y el llamado al 911 logró impedir el robo.

Intento de robo en la casa de Valeria Mazza: habló su hijo Benicio

QUÉ DIJO BENICIO GRAVIER DEL ROBO Y DE SU HERMANA

Benicio Gravier habló en vivo con Lape Club Social y contó cómo vivieron el momento y cómo está su hermana tras el susto.

“Yo acompaño a mi hermana como puedo. Lo vengo llevando bien y que estén ustedes acá afuera genera más movimiento fuera de la casa. Así que nada, agradecerles por venir”, comenzó diciendo el joven desde la vereda.

Consultado sobre cómo se lo comunicaron a sus padres, explicó: “Obvio que se inquietaron. La reacción inicial es la preocupación por todos, pero los dejamos bastante tranquilos. Ahora están acompañándonos de la mejor manera posible desde donde están.”

Sobre la secuencia del hecho, detalló: “Para nosotros fue algo de sorpresa. En el momento nos desconcertó, obviamente. A veces pasa y toca, pero por suerte está toda la gente bien”.

QUÉ SE LLEVARON LOS LADRONES

“Por las cámaras vimos que entraron al fondo, pero por suerte no pudieron acceder al interior. Mi hermana los ve, reacciona, cierra las puertas y nos encerramos en un cuarto llamando a la policía”, detalló Benicio.

La patrulla llegó a los pocos minutos, pero los ladrones ya habían escapado: “Ellos, al darse cuenta de que la casa no estaba vacía, reaccionaron y se fueron... Agarraron una o dos mochilas. Intentaron poner lo que había en su camino”.

A pesar del susto, el joven remarcó que todos se encuentran bien: “Hoy, ya viéndolo en frío, estoy contento de que todos los que estábamos en casa estamos bien”.

Incluso reveló que las dos mascotas de la familia no llegaron a reaccionar: “Tenemos dos perritas, pero no ladraron en el momento. Estaban en la cocina y no escucharon nada”.

