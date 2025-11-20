La casa de San Isidro de Valeria Mazza fue escenario de un robo el miércoles por la tarde.

Ladrones ingresaron por el fondo de la propiedad decididos a llevarse lo que encontraran, pero fueron descubiertos por la hija de la modelo y una amiga. A los gritos, ambas lograron ahuyentarlos.

En su escape, los delincuentes se llevaron una mochila que estaba en el parque.

Robo en la casa de Valeria Mazza (eltrece)

Nuevo robo en la casa de Valeria Mazza

Marcos Barroca informó en Arriba Argentinos, en vivo desde la casa de Valeria Mazza en San Isidro, que la modelo volvió a sufrir un robo en su propiedad.

El periodista recordó que una situación similar había ocurrido en diciembre de 2023, cuando delincuentes aprovecharon que la vivienda estaba vacía para llevarse joyas mientras la familia estaba de viaje. En aquella oportunidad, la casa estaba al cuidado del casero y del personal doméstico.

Esta vez, el episodio ocurrió con la familia presente y con una maniobra distinta. Según reconstruyó Barroca, uno de los ladrones se acercó a una de las puertas de acceso, tocó el timbre y, al ser atendido por el casero, le ofreció cortar el pasto. Mientras lo entretenía, otros dos delincuentes ingresaron por los fondos de la propiedad.

Dentro de la casa, la hija de Mazza estaba con una amiga cuando escucharon ruidos. Ambas comenzaron a gritar y llamaron al 911, lo que generó un momento de tensión que terminó por frustrar el avance de los delincuentes.

Los ladrones que habían ingresado por atrás escaparon por el mismo lugar, mientras que el que había simulado ser jardinero se retiró tras no lograr que le abrieran la puerta.

De acuerdo con la información policial, los intrusos llegaron hasta una de las habitaciones y lograron llevarse una mochila y algunos perfumes. La mochila luego fue hallada tirada en los fondos del terreno.