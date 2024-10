En medio de la escandalosa separación de Pampita y Roberto García Moritán, Valeria Mazza habló de su matrimonio con Alejandro Gravier y dejó en claro por qué no perdonaría una infidelidad.

La modelo está en pareja con el empresario hace 26 años y aseguró que nunca tuvo que perdonarle una traición. En ese marco, reveló qué haría si Gravier llegara a engañarla.

Paula Varela aprovechó el móvil de Valeria con Socios del Espectáculo y le preguntó sin filtros: “Dentro de las parejas van pasando distintas cosas. De hecho, ahora está muy de moda el poliamor. O dicen ‘35 años juntos, un cuerno se perdona’. ¿Ustedes pasaron por esos momentos? ¿Tuviste que perdonar alguna infidelidad?”.

Con contundencia, Mazza respondió: “No, no, no. Que yo sepa, no he tenido que perdonar nada. Creo que no podría perdonarlo tampoco. Porque uno dice, perdonás, pero no olvidás, y ya la relación se transforma en otra cosa”.

LAS REGLAS FUNDAMENTALES DE VALERIA MAZZA EN UNA PAREJA

“Creo que esto es fundamental: si hay algo que no se tiene que perder en una pareja es la confianza y el respeto. Es fundamental. Son reglas de esas que no tienen concesión dentro del contrato”, agregó la modelo.

Y concluyó: “Yo, por mi forma de ser, no podría seguir adelante con una relación si no tengo estas cosas básicas, más allá del amor y de la admiración”.

