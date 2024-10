A pocos días de que Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán oficializaran su separación, en LAM dieron a conocer algunos polémicos detalles de lo que sería el comienzo de esta nueva etapa en la vida de los padres de Anita.

“Bueno, finalmente llega el capítulo del divorcio”, adelantó Ángel de Brito. Fue entonces que Pepe Ochoa amplió la información: “El 26 de septiembre, luego de una discusión con Roberto García Moritán sobre la separación, Pampita se apersona a un estudio muy importante de abogados, no es Fernando Burlando, y dice, ‘quiero empezar con el divorcio’”.

“Me dicen que el mismo 26 de septiembre, Moritán se fue de la casa y Pampita llegó al estudio de abogados que la representan, obviamente, no voy a decir el nombre. Ella llegó furiosa, muy enojada, no triste. Fue al mediodía y se retiró a las 5 de la tarde”, agregó.

Además, dio a conocer detalles sobre la ruptura del político con su exesposa, con quien tiene a sus hijos Delfina y Santino: “Ahí, ella se encargó ese 26 de septiembre de cerrar todo el tema del divorcio. Lo que me comentaron es que estuvo mucho tiempo reunida por el tema de si existía o no la figura de lo que se llama el prenupcial, que en realidad tiene otro nombre, que es convenio prematrimonial, régimen de separación de bienes que se adjuntan. Me cuentan textualmente desde adentro, que Pampita les dijo a los abogados, ‘no quiero que me pase lo mismo que a Milagros Brito’”.

Por último, Yanina Latorre cerró: “Milagros, para separarse de Moritán, le tuvo que pagar mucha guita en efectivo, si no él no se separaba. Con eso, él compró las partecitas de los restaurantes que tuvo, que se fundió en todos, que terminó con juicios laborales y lo último que le quedaba lo vendió para casarse con Pampita”.

PAMPITA ROMPIÓ EL SILENCIO EN MEDIO DE SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN

A poco de haber arribado a Chile para cumplir con un trabajo, y que llegó justo después de su escandalosa separación de Roberto García Moritán, Carolina “Pampita” Ardohain rompió el silencio al ser interceptada por un medio del país vecino.

“Estoy muy, muy feliz de regresar a Chile, con un proyecto hermoso que ya van a saber dentro de muy poco”, comenzó diciendo la modelo en una nota que dio a Hay que decirlo, y que transmitieron en América Noticias.

Tras escucharla, el periodista fue al hueso con su pregunta: “Carolina, se especula en los medios argentinos que hay una reconciliación con Benjamín Vicuña, ¿qué hay de cierto?”, indagó. Pero Carolina fue tajante con su repuesta: “No voy a contestar porque le doy lugar a cualquier barbaridad que dicen, así que ni siquiera voy a responder de lo ridículo que es”.

“Es un gusto volver a Chile, un lugar que amo. Estoy muy contenta de estar de vuelta acá. Espero venir muy seguido, si Dios quiere, hay muchos proyectos y muchos sueños lindos de vuelta en Chile, así que a disfrutar de estar acá”, agregó.

Por último, ante la pregunta sobre las capturas de la conversación privada que tuvo con García Moritán antes de la separación, y que dio a conocer a través de su Instagram Stories, Pampita cerró, contundente: “No voy a hablar nada de eso, ni en Argentina ni en Chile. Gracias, chicos, y saludos para todos”.