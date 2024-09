Pampita desmintió el comunicado que publicó Roberto García Moritán este sábado con una historia que compartió en su cuenta de Instagram, donde aseguró que se enteró se la separación el viernes pasado.

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió la modelo, haciendo referencia a lo que dijo su exmarido en su comunicado.

El posteo de Pampita sobre su separación de Roberto García Moritán (Foto: captura de Instagram).

A diferencia de Carolina, el empresario gastronómico dijo este fin de semana: “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa”. Lo que ella se encargó de desmentir.

Roberto García Moritán (Foto: captura de Instagram).

LA TREMENDA FRASE QUE PAMPITA LE HABRÍA DICHO A ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Flor de la Ve contó en el programa que conduce en América la tremenda frase que Carolina Ardohain le habría dicho a Roberto García Moritán tras la separación.

“‘Te voy a hacer mierda’, eso le habría dicho ella a Moritán, él se lo contó a un amigo de la Legislatura, y esta persona dice que él está con miedo”, aseguró la conductora.

