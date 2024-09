Yanina Latorre dio a conocer más información en LAM sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán, a quien mandó al frente al revelar la tremenda frase que le habría dicho a un empresario.

“Es verdad. Me la mandé. Pero no es todo verdad (lo que están diciendo). Hubo una que me tiró la goma, pero no me la cogí”, leyó la panelista sobre el mensaje que le llegó del exmardio de la modelo.

Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain

“Este pibe es un cínico, lo digo textual, con las mismas palabras”, dijo indignada Yanina y las angelitas del programa de América quedaron impactadas.

CUÁL FUE EL MENSAJE DE PAMPITA DESPUÉS DE ECHAR A MORITÁN DE LA CASA FAMILIAR

En un gesto que muchos interpretaron como una respuesta directa a la situación, la top model, Carolina Ardohain compartió en sus historias de Instagram un breve video en el que lucía radiante.

Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue la canción que acompañó la publicación: el tema “Flowers” de Miley Cyrus, cuya letra habla de superar una relación rota.

Pampita Ardohain, radiante en sus redes. (Foto: Instagram/pampitaoficial)

El mensaje musical, interpretado como una declaración de independencia, incluyó frases como: “Estábamos bien juntos, hasta que dejamos de estarlo” y “Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena”.

