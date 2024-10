La posibilidad de que la casa en la que vive Carolina Pampita Ardohain sea allanada se diluyó en las últimas horas cuando Mercedes Ninci reveló que tanto la jueza Servini como el fiscal Stornelli están de vacaciones y las personas que los cubren se declararon “incompetentes”.

Si bien en el caso de que eso sucediera significaría que no habría vuelta atrás en la relación entre los ex, el hecho de que no haya ocurrido hizo que Marcela Tauro esbozara una teoría explosiva sobre una eventual reconciliación entre ambos.

“¿Estamos seguros, seguros, seguros de que esto no tiene vuelta atrás?”, lanzó la panelista de Intrusos ante la sorpresa de sus compañeros, que de inmediato le preguntaron “¿Qué sabés?”. Ella, en un comienzo se atajó, pero luego dio más detalles.

CÓMO ES LA EXPLOSIVA TEORÍA DE TAURO SOBRE UNA EVENTUAL RECONCILIACIÓN DE PAMPITA Y MORITÁN

“No es que sé, pero por ahí digo, no sé, ¿No hay posibilidades de una vuelta, no? ¿Está cerrada esa puerta?”, insistió la ganadora del Martin Fierro a la mejor panelista. “Según lo que decía el entorno de él, que son los que más hablan, como que creían que no veían vuelta atrás”, le dijo Flor de la Ve.

“No sé si ustedes coinciden conmigo, lo noto como que no le importa nada. No lo veo compungido”, advirtió Tauro, que reveló que un cronista de espectáculos le señaló que Moritán “anda por Palermo buscando que le hagan notas”.

“A mí me da la sensación que quiere hablar y yo no lo veo como arrepentido o mal, porque no lo entiendo”, advirtió Tauro, que contó que “el domingo él estuvo comiendo en un restaurante de Puerto Madero con la nenita y estaba con la alianza”.

“No lo veo como un tipo arrepentido, (…) de la postura estoy hablando, no tengo información de eso. Se muestra espléndido o por lo menos quiere mostrar eso o da la sensación que él habría tomado la decisión (de separarse). Pero a veces la gente te deja el WhatsApp o el mail abierto para que veas”, cerró la panelista.

