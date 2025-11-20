Disney y Pixar presentaron el tráiler oficial de Hoppers: Operación Castor, su nueva comedia animada original, que llegará exclusivamente a los cines el 6 de marzo de 2026. El adelanto también llega acompañado de un nuevo póster y puso en el centro de la escena al carismático líder castor, el Rey Jorge, que invita a los espectadores a sumergirse en un mundo lleno de humor, misterio y criaturas sorprendentes.

El avance despliega una verdadera multitud de personajes, respaldados por un elenco de voces de primer nivel. Entre ellos se destacan Meryl Streep como la Reina Insecto, David Franco como Tito, Kathy Najimy como la Dra. Sam, Eduardo Franco como Barra, Melissa Villaseñor como Ellen y Ego Nwodim como la Reina de los peces.

Fotograma de Hoppers de Diney / Pixar (Foto: Disney)

También se suman Vanessa Bayer (Diane), Sam Richardson (Conner), Aparna Nancherla (Nisha), Nicole Sakura (Reinas Reptil), Isiah Whitlock Jr. (Rey Pájaro), Steve Purcell (Rey Anfibio), Karen Huie (Abuela Tanaka) y Ley Tom (Tom Lizard).

DE QUÉ TRATA HOPPERS: OPERACIÓN CASTRO, AL PRÓXIMA PELÍCULA DE DISNEY / PIXAR

El tráiler confirma a las figuras ya anunciadas: Piper Curda como Mabel, Bobby Moynihan como el rey Jorge y Jon Hamm como el Alcalde Jerry. Un equipo que, según el director Daniel Chong y la productora Nicole Paradis Grindle, superó todas las expectativas:

“Hemos reunido un elenco legendario para Hoppers: Operación Castor y los actores de doblaje realmente dieron lo mejor de sí mismos. Ya sea con humor desternillante, emoción sincera o ruidos de animales estrafalarios, superaron nuestras expectativas”, señaló Chong.

La historia de Hoppers: Operación Castor sigue a Mabel, una joven amante de los animales que utiliza una innovadora tecnología capaz de transferir su consciencia a un castor robótico extremadamente realista para comunicarse directamente con las criaturas del estanque. Esa conexión la lleva a descubrir secretos del mundo animal que nunca imaginó.

Póster de Hoppers de Diney / Pixar (Foto: Disney)

En ese universo aparece el rey Jorge, interpretado por Moynihan, un castor optimista, bondadoso y carismático que lidera a los mamíferos con sabiduría y buen humor. Del otro lado está el Alcalde Jerry, con la voz de Jon Hamm, un político obsesionado con su reelección en Beaverton y cuya calma empieza a quebrarse por lo único que no puede controlar: Mabel.

