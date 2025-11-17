Anaïs Gallagher, la hija de Noel Gallagher, aterrizó en la Argentina y de inmediato captó la atención de los fans locales. La joven, que acompañó al músico en su visita al país, aprovechó sus primeras horas en Buenos Aires para recorrer algunos de sus rincones más emblemáticos y compartir parte de su experiencia en redes sociales.

Instalada en un hotel de Recoleta, Anaïs salió a caminar por la zona y fue vista visitando cafés tradicionales, capturando fotos y registrando contenido para Instagram, donde suele documentar sus viajes y su vida en la moda. Su presencia no pasó desapercibida entre quienes la reconocieron en las calles del barrio.

Anaïs, la hija de Noel Gallagher. Crédito: Instagram

Pero uno de los momentos más comentados de su paso por la ciudad ocurrió cuando la hija de Noel Gallagher visitó Jara Taller de Pelo, el salón dirigido por el estilista y director creativo Max Jara, referente de la estética premium en Buenos Aires. Allí, el experto fue el encargado de diseñar su look para la noche porteña.

EL “BRITISH GLOW UP” DE LA HIJA DE NOEL GALLAGHER EN BUENOS AIRES

Para esta ocasión especial, el hair artist creó un “British Glow Up”, una propuesta que combina la elegancia londinense con la frescura característica del salón. El resultado fue un blowout con capas largas, un flequillo cortina perfectamente integrado y un volumen aireado que aportó movimiento natural y un brillo casi cinematográfico.

Anaïs, la hija de Noel Gallagher. Crédito: Instagram

“Buscamos un acabado suave, con textura ligera y un brillo saludable, que acompañe su personalidad y la energía de la noche”, explicó Jara, reconocido por su enfoque en destacar la belleza natural a través de técnicas de color y peinado de alta precisión.

Anaïs, la hija de Noel Gallagher. Crédito: Instagram

La producción se realizó en Jara Taller de Pelo (Palermo Hollywood), un espacio elegido por celebridades internacionales, artistas y figuras del mundo de la moda que visitan la Argentina. Con este look, Anaïs sumó un capítulo más a su recorrido estilo por la ciudad y dejó asentado su paso por la escena beauty local.