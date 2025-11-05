El conductor y productor Marley compartió en sus redes sociales la alegría por el octavo cumpleaños de Mirko, su hijo mayor, con una fiesta soñada que combinó emoción, diversión y detalles personalizados. En esta ocasión, el festejo giró en torno a la temática de Minecraft, el videojuego que fascina a millones de niños en todo el mundo.

El evento se realizó al aire libre, en un entorno rodeado de árboles y vegetación, donde se montó una decoración dominada por globos verdes y marrones, carteles con el nombre del cumpleañero y una gran mesa dulce repleta de figuras pixeladas que homenajeaban al clásico juego. “El cumple de 8 de Mirko fue maravilloso. La temática fue Minecraft y Mirko lo disfrutó muchísimo”, escribió el conductor de Por el Mundo en su cuenta de Instagram.

UN FESTEJO FAMILIAR Y LLENO DE EMOCIÓN

Durante la jornada, Mirko se mostró feliz, sonriente y muy participativo junto a sus amigos, mientras disfrutaba de los juegos y los inflables instalados para la ocasión. Uno de los momentos más tiernos fue protagonizado por Marley y su hija Milenka, quien cumplirá un año en diciembre. En una de las fotos más comentadas, el conductor aparece sosteniéndola en brazos, mientras Mirko observa la mesa principal decorada con la torta temática del videojuego.

Marley celebró los 8 años de Mirko con una fiesta inspirada en un famoso videojuego. Crédito: Instagram

“Ocho años. ¡No lo puedo creer!”, expresó Marley con emoción, acompañado de un video del desayuno sorpresa que su hijo pidió “en la cama” a las 6.30 de la mañana. “Feliz cumple a esta belleza de niño, tan buen hijo y tan buen hermano. ¡Te amamos!”, agregó el artista, evidenciando la complicidad y el amor que los une.

Crédito: Instagram

JUEGOS, RISAS Y UNA TARDE INOLVIDABLE

El costado más divertido se vivió en el gran inflable con pista de obstáculos, donde Mirko fue retratado en plena acción, entre risas y gritos de entusiasmo. La celebración se completó con mesas familiares bajo una galería techada, música, risas y una atmósfera cálida que resumió el espíritu de la familia.