Tras finalizar una intensa semana de grabaciones para MasterChef Celebrity, donde reemplazó temporalmente a Maxi López, Marley sorprendió a sus seguidores al revelar que debía someterse a una cirugía ocular.

Con su habitual humor y naturalidad, el conductor decidió compartir el paso a paso del procedimiento y despejar cualquier preocupación entre sus fanáticos.

Marley se sometió a una cirugía que le cambió la vida: qué se hizo y cómo fue el proceso | Créditos: Instagram @marley_ok

“Me levanto temprano porque me van a operar. Ya estoy cansado de perder los anteojos todas las semanas”, explicó en un video publicado en sus redes sociales, donde se lo vio relajado y optimista antes de ingresar al quirófano.

Minutos más tarde, detalló que se trataba de una intervención para mejorar su visión: “Día de cirugía para ver mejor que nunca. Es mi propio HD”, bromeó.

MARLEY SE OPERÓ DE LA VISTA

El procedimiento se realizó en la clínica del doctor Kaufer y, según contó el propio Marley, fue una operación de cataratas rápida y sin complicaciones.

“En solo siete minutos ya estaba listo. Todo el tiempo estuve consciente y lo más increíble fue la cantidad de colores que vi. Nunca había visto algo así”, relató.

De regreso en su casa, el conductor de Por el mundo aseguró que la recuperación avanza sin dificultades. Solo siente cierta molestia con la luz y los reflejos, algo que sus médicos le indicaron que es completamente normal durante los primeros días posteriores a la cirugía. “Ya me explicaron que con unas gotas y descanso, en poco tiempo voy a ver perfecto”, señaló con entusiasmo.