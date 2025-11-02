El reconocido PR Gaby Álvarez regresó a Buenos Aires luego de su temporada europea y celebró Halloween con todo el glamour que lo caracteriza. La cita fue en The Library Lounge de un conocidísimo hotel de Puerto Madero, donde más de 250 invitados VIP disfrutaron de una noche exclusiva con música, entretenimiento y ambientación de lujo.

La DJ Miuka fue la responsable del ritmo durante la velada, mientras que el cantante Lucas Edi, telonero de Rod Stewart, ofreció un show que desató la euforia entre los presentes. Entre las figuras destacadas se vieron a Florencia Macri, Miguel Larreta, Cristian Morales, José María Muscari y Rocío Robles, quienes brindaron y posaron con creativos disfraces.

La moda también tuvo su lugar con los diseñadores Laurencio Adot y Benito Fernández marcando tendencia, junto a Luciana Salazar. La organización llevó el sello de Álvarez, combinando elegancia con el espíritu lúdico que distingue sus eventos más celebrados.

LAS MEJORES FOTOS DEL HALLOWEEN DE LOS FAMOSOS EN BUENOS AIRES

