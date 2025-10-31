El piloto argentino Franco Colapinto volvió a ser protagonista, aunque esta vez lejos de los motores. Según reveló Pepe Ochoa, el joven corredor fue visto en actitud muy cariñosa con la cantante uruguaya Meri Deal, exlíder del grupo Toco para Vos, durante una fiesta en México.

“Ella se apersonó y entraron juntos. Fueron al VIP con Bizarrap y un par más, y lo primero que se vio fue un coqueteo”, contó Ochoa en el programa Bondi. “Arrancaron medio tímidos, pero después él metió un beso. Estuvieron toda la noche abrazados y se fueron juntos”, agregó el panelista mientras en pantalla mostraban videos del encuentro.

De esta manera, el piloto de Fórmula 1 y la artista de 28 años se convirtieron en una de las nuevas parejas del mundo del espectáculo rioplatense.

Meri Deal, cuyo nombre real es María Inés Deal Herrán, nació en Uruguay el 22 de noviembre de 1996. Desde pequeña mostró una profunda conexión con la música, y a los 19 años alcanzó la fama como vocalista de Toco para Vos, la banda que popularizó la llamada “cumbia cheta” con éxitos como Solo necesito y Hasta la luna.

Meri Deal, La cantante que habría conquistado a Franco Colapinto. Crédito: Instagram

“Me llamaron para invitarme a sumarme al grupo y querían que yo fuera la cantante”, recordó alguna vez sobre sus comienzos. Su estilo, mezcla de frescura y carisma, la llevó a conquistar escenarios tanto en Uruguay como en Argentina, además de colaborar con artistas como Alex Ubago, El Reja y Los Bonnitos.

Meri Deal, La cantante que habría conquistado a Franco Colapinto. Crédito: Instagram

EL GRAN SALTO DE SU CARRERA

El punto de inflexión llegó en 2019, cuando Meri Deal abrió el show de Ed Sheeran en el Estadio Centenario de Montevideo ante más de 20 mil personas. Aquella noche marcó su debut como solista: “A partir de ahí supe que quería mostrar otro tipo de música y otro perfil artístico”, confesó en varias entrevistas.

Meri Deal, La cantante que habría conquistado a Franco Colapinto. Crédito: Instagram

Actualmente, Meri vive en México, donde impulsa su carrera internacional con una propuesta que fusiona pop y sonidos urbanos. Admiradora de Shakira, Nicki Nicole y Gustavo Cerati, busca combinar sensibilidad y ritmo en cada una de sus producciones.