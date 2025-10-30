La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de un nuevo y espectacular fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana,Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza encabezada por Diego Santilli, quien renovó su banca a diputado tras el triunfo bonaerense de La Libertad Avanza y la actriz Iliana Calabró.

Iliana Calabró en Íconos sobre ruedas (Foto: Movilpress).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui las periodistas Luciana Geuna, quien actualmente está en las señales de TN y Olga, y Débora Pláger, quien conduce en La Nación+ y en Radio Rivadavia.

Luciana Geuna estará como invitada en La Noche de Mirtha

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa de eltrece, Almorzando con Juana, al cantante L-Gante, quien recientemente fue noticia por el fin de su vínculo con quien fue su representante, Maxi El Brother.

También serán de la partida de este fin de semana la diputada electa en la provincia de Corrientes por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, los actores argentinos Alejo García Pintos, Adriana Salonia y el piloto de automolismo Nicolás Varrone.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.