El Día de la Suegra se vivió con brillo y emoción en el teatro. Natalie Pérez y su suegra, la querida actriz y presidenta de La Casa del Teatro, Linda Peretz, coincidieron en una noche muy especial de TEATRÍSIMO, el tradicional ciclo solidario que reúne a grandes figuras del espectáculo con un fin benéfico.

Ambas asistieron a la función de “La reina de la lluvia”, la obra protagonizada por Jorgelina Aruzzi, que forma parte de la cartelera de TEATRÍSIMO a beneficio de La Casa del Teatro, institución que brinda apoyo a artistas mayores en situación de vulnerabilidad.

Linda Peretz, al frente de la entidad desde hace años, fue anfitriona de una noche repleta de colegas, risas y emoción, mientras que Natalie Pérez se mostró feliz de acompañarla en este encuentro que une arte y solidaridad.

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

El ciclo TEATRÍSIMO continúa con gran éxito en el teatro Regina, y quedan dos lunes más de funciones para disfrutar de distintas propuestas teatrales a total beneficio de La Casa del Teatro.

QUÉ DIJO LINDA PERETZ DEL NUEVO ROMANCE DE SU HIJO TOMÁS ROTTEMBERG CON NATALIE PÉREZ

Linda Peretz rompió el silencio y habló por primera vez del romance de su hijo, Tomás Rottemberg, con Natalie Pérez. Luego de que la artista revelara que su suegra le había prestado un vestido para ir al programa Otro día perdido, la reconocida actriz contó cómo es su vínculo con la cantante y actriz.

Durante la primera función de Teatrísimo, el evento a beneficio de La Casa del Teatro, Peretz se mostró sonriente y muy relajada.

Y al ser consultada por la presencia de Natalie en el ciclo que conduce Mario Pergolini por eltrece, no dudó en llenarla de elogios: “La vi, es divina la piba”, expresó con una sonrisa.

Además, reveló la historia detrás del vestido que usó Pérez en televisión: “Un astrólogo un día me dijo: ‘mirá, vos naciste para embellecer al otro’. Buena oportunidad: Natalie no tenía qué ponerse para ir al programa de Pergolini y yo le dije: ‘yo te voy a prestar todo lo que vos quieras’. Abrimos mi placard Y se zambulló”, contó entre risas.

Sobre el vínculo entre su hijo y la artista, Linda fue contundente y amorosa: “Estoy contenta porque lo veo muy bien a mi hijo. Para mí es el amor de mi vida”, atinó a decir.

Y cerró, sincera: “Viste que cuando nace tu hijo comprendés lo que es el verdadero amor”.