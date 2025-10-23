La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de un nuevo y espectacular fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana,Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 25 DE OCTUBRE

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza encabezada por el reconocido humorista Roberto Moldavsky, quien actualmente presenta El Método Moldavsky en el Teatro Apolo y la actriz Muriel Santa Ana.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 25 de octubre (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui los protagonistas de la obra teatal Los Pilares de la Socidad Martín Seefeld y Eleonora Wexler protagonistas de Los pilares de la sociedad.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 26 DE OCTUBRE

El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa de eltrece, Almorzando con Juana, a los actores Eduardo Blanco y Carlos Casella.

También serán de la partida de este fin de semana el cantente y ex Mambrú Germán “Tripa” Tripel, y las periodistas Valeria Schapira y Francesca Gnecchi.

