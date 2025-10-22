Desde que Pampita fue víctima del robo a su casa la presencia de Martín Pepa fue fundamental para sostener a la modelo, quien reveló que el empresario la sorprendió con un inesperado gesto.

“Martín está acá, fijo”, afirmó sobre la residencia en Argentina.

Por eso, la conductora de Los 8 Escalones descartó que con el final del programa vaya a viajar más seguido a Estados Unidos, para acompañar a su pareja, que trabaja con el magnate australiano James Packer.

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

“Llegó hace unos meses”, enfatizó Carolina Ardohain.

El elogio de Pampita a las botineras tras la polémica con Eva Anderson

En la misma línea, Pampita aseguró que “son unas grosas las botineras”, luego de la controversia por el comentario que le había hecho a Evangelina Anderson y que aseveró que “estaba editado”.

“Cualquier mujer que se posterga sus sueños y sus ilusiones y todo para acompañar a otro, para que brille el otro, para que el otro esté tranquilo y tenga a su familia a su lado en todas sus decisiones de que cambian de país, que van, que vienen...”

“Las aplaudo de pie. Sé todo lo que hay detrás. Lo valoro un montón porque sé lo que es criar a un hijo en un país que no es el tuyo, lejos de tu familia, amigos... Es contener al otro para que brille, para que su sueño se haga realidad, también eso de postergarse, lo valoro un montón”, concluyó Pampita.