Pampita volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de la moda argentina. En un reciente encuentro de modelaje, la modelo y conductora se robó todas las miradas al brindar una verdadera clase magistral sobre cómo posar frente a la cámara.

Con la naturalidad y elegancia que la caracterizan, Carolina Ardohain compartió sus mejores consejos para lograr la foto ideal. En un video que se viralizó rápidamente, se la puede ver explicando paso a paso cómo encontrar la mejor postura, elegir la sonrisa justa y, sobre todo, mostrar actitud.

Pampita te enseña cómo posar (Foto: captura de Instagram).

Durante la charla, la empresaria dejó en claro que la clave está en la confianza y en disfrutar el momento. “Todo está en la actitud”, remarcó, mientras mostraba cómo pararse, dónde poner las manos y cómo relajar el rostro para que la sonrisa salga natural.

LA CLAVE PAMPITA PARA MOSTRARLE LO QUE QUERÉS TRANSMITIR A LA CÁMARA

Con su experiencia y carisma, Pampita sigue siendo una de las figuras más admiradas del mundo fashion local. Su paso por el evento no solo inspiró a las nuevas generaciones de modelos, sino que también dejó en claro que, a la hora de posar, la actitud y la autenticidad son el mejor truco.

La modelo, que lleva décadas deslumbrando en pasarelas y campañas internacionales, aconsejó buscar siempre el ángulo que más favorece y no tener miedo de jugar con las expresiones. “La cámara capta lo que sentís, así que lo más importante es sentirte bien con vos misma”, aseguró.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.