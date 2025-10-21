En medio del revuelo mediático que volvió a poner en el centro a Wanda Nara y Enzo Fernández, Valu Cervantes decidió ponerle punto final a las especulaciones. La modelo habló en el programa de Olga, donde mantuvo una charla sincera con Nati Jota, y despejó cualquier tipo de duda sobre su relación con el futbolista.

La conversación comenzó cuando Nati le consultó si era celosa. La respuesta de Valu fue inmediata y sin vueltas: “No. Si yo soy celosa... la que es celosa con un jugador de fútbol muere en el instante. Acá la pisa el camión que está acá”, dijo entre risas, dejando claro que confía plenamente en su pareja.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández.

Nati profundizó en la idea de la exposición que viven los futbolistas y las tentaciones que pueden surgir a su alrededor. “Tenés que tener mucha tolerancia a saber que le van a mandar mensajes, que van a pasar cosas”, comentó la conductora, a lo que Cervantes respondió con madurez: “Siempre hay eso. Igual, a todos los hombres les pasa, tampoco es solo el jugador de fútbol. Pero capaz del otro lado buscan otra cosa aparte del jugador”.

Crédito: Olga

VALENTINA CERVANTES SOBRE LOS RUMORES DE WANDA NARA Y ENZO FERNÁNDEZ

Enzo Fernández

El momento más esperado llegó cuando Nati Jota se refirió directamente a los rumores que circularon sobre un supuesto mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández, en el que ella habría sido protagonista indirecta.

“Se estuvo hablando de que le mandaron mensajes a Enzo, que vos te encontraste una vez con uno. ¿Eso es verdad o mentira?”, le preguntó.

Firme, Valu Cervantes desmintió categóricamente la versión: “No, no, no. No encontré nada”.

Wanda Nara y Valentina Cervantes (Fotos: capturas Telefe)

Sorprendida por la seguridad de su respuesta, Nati insistió en cómo surgió un rumor tan detallado. La modelo, lejos de entrar en el juego, fue contundente: “Es que no sé, los rumores siempre salen. Siempre hay cosas que van a decir”.