A dos semanas de los Martín Fierro a la Televisión 2025, y tras los polémicos comentarios de Sabrina Rojas sobre Fabrizio Maida, el novio de Julieta Poggio, la ex Gran Hermano 2022 respondió sin filtros en Bondi Live.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre el novio de Julieta Poggio en TV:

Durante el after party de los Martín Fierro, Julieta Poggio se besó con Martín Salwe, ya que mantiene una relación abierta con Fabrizio.

En ese contexto, Sabrina Rojas sorprendió con sus declaraciones sobre la imagen y la masculinidad de Maida.

Sabrina Rojas cuestionó la masculinidad del novio de Julieta Poggio (Foto: captura de Pasó en América)

“Ella bendice la amistad con un pico. Tiene pareja abierta. Vamos a hablar de los gustos, sobre los hombres que le gustan a Juli Poggio: le gustan con poca masculinidad”, lanzó Rojas en Pasó en América, ante la risa cómplice de Salwe.

Y fue por más: “Sus parejas oficiales tienen poca masculinidad. Ese chico, si no es bisexual, pega en el palo. Tiene las cejas más depiladas que ella y la boca hecha. ¡Qué rara esa pareja!”.

Sobre el coqueteo entre Poggio y Salwe, Sabrina concluyó: “Yo creo que ella flasheó con vos porque en vos vio masculinidad, inteligencia y chamuyo”.

Julieta Poggio le respondió a Sabrina Rojas en Bondi Live (Foto stream y América)

La contundente respuesta de Julieta Poggio a Sabrina Rojas:

Fiel a su estilo, Julieta Poggio no dejó pasar los comentarios y se expresó con firmeza en Bondi Live.

“Me parece que su comentario fue bastante anticuado. Lo dijo como si fuera un insulto, como si depilarse las cejas o ser gay fuera algo malo”, sostuvo la actriz.

Y agregó con contundencia: “Si yo quisiera salir con un chico bisexual o gay, ¿cuál es el problema?”.

Con sus palabras, Julieta defendió a su pareja y cuestionó los prejuicios que dejó entrever Sabrina Rojas en televisión.