Verónica Llinás y el elenco de la obra Una Navidad de Mierda vivieron un momento inesperado que terminó generando carcajadas tanto en el escenario como entre los espectadores. Según contó la propia actriz en sus redes sociales, una sola espectadora logró desbordar la función con su risa.

“Hay risas que son imposibles de sobrellevar. Ayer en #UnaNavidadDeMierda una espectadora nos hizo desbarrancar. Tuvimos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder seguir. ¡Qué fiesta, por favor! ¡GRACIAS!”, escribió Llinás en un posteo que compartió en Instagram Stories.

El humor de la obra se encontró con un aliado inesperado: la risa genuina de alguien en el público. Tan potente fue el contagio que el elenco debió detener momentáneamente la obra para recomponerse, en medio de carcajadas que resonaron en todo el teatro.

Los seguidores de Verónica no tardaron en reaccionar a la publicación, celebrando el humor espontáneo que solo se vive en el teatro en vivo. La anécdota demuestra que, a veces, el mejor espectáculo no está solo en el escenario, sino entre quienes lo disfrutan.

VERÓNICA LLINÁS SORPRENDIÓ AL REVELAR SU CURIOSA MANÍA: “NUNCA ME PUEDO IR A DORMIR SIN HABERME BAÑADO”

Luego de que Andy Kusnetzoff propusiera (en agosto de 2021) a sus invitados de PH, Podemos Hablar que pasaran al punto de encuentro los que “tienen manías y rituales”, Verónica Llinás sorprendió con su relato.

“Tengo manías con un par de cosas. Una es con la cama que tiene que estar limpia e impecable y nunca me tengo que ir a dormir sin haberme bañado. Puedo volver a las 5 o a las 6 de la mañana, pero me baño antes de entrar a la cama”, realtó la actriz en el programa.

“También tengo una taza que es mi taza y no me gusta que nadie la use”, agregó, dejando en claro que tampoco es de su agrado que hagan uso de algunas cosas personales.

“Me ha pasado de filmar una película en mi casa y me agarraban la taza. Era gente amiga pero yo estaba odiada hasta que una vez dije ‘no, por favor, dame esa taza a mí’”, cerró, generando las risas de sus compañeros.