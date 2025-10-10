La polémica entre Toti Pasman y Ángel Di María y su esposa Jorgelina Cardoso volvió a repuntar luego de que pusieran una dura infracción contra el campeón del mundo en el partido del último fin de semana entre Rosario Central y River.

En ese momento, las cámaras apuntaron a la pareja del futbolista en uno de los palcos, donde se pudo ver su reacción luego de que el jugador recibiera la falta de Juan Portillo, deportista del Millonario. En un descargo, el periodista aseguró que Jorgelina estaría “sobreactuando” y todo estalló.

“Jorgelina, es fútbol, es fútbol loca. Es parte del juego. Yo nunca la vi a Antonela (Roccuzzo) diciendo ‘qué hijo de puta’ a un rival. Bajate de la palmera, Jorgelina. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos para decir ‘este es un hijo de puta’?. ¿Quién sos vos, hermana?" , dijo Toti al aire por Carnaval stream.

A lo que Cardoso no dudó en responder filosísima: “Tenés razón Tonti, cómo voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago.El agarrón del cuello es fútbol también, gracias por decírmelo porque pensé que se jugaba con los pies. Tenés tanta razón en esta!!“.

“La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como la primera vez en el aeropuerto (arreglándote la corbatita) ni me pidas disculpas por joderlo a Ángel, ni me digas ‘fui un boludo y estoy arrepentido’. No sabía que Maradona te había hecho tanto daño, necesitás ayuda? Contá con nosotros de corazón te lo digo. Te manda saludos el Pony”, concluyó la mujer de Ángel.

LA DURA ADVERTENCIA DE ÁNGEL DI MARÍA A TOTI PASMAN POR VOLVER A APUNTAR CONTRA SU ESPOSA

Tras este tenso ida y vuelta entre Toti Pasman y Jorgelina Cardoso, Ángel Di María salió al cruce y lanzó una dura advertencia al periodista: "La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés, lo cara dura que sos. Pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos sólo porque no te quedó otra porque tenías que pasar por donde ellos estaban".

"Sos un cara dura terrible. Después andás llorando por los canales. Yo te voy a decir una cosa y espero que te quede claro. Con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir sorete. Y la vida da muchas vueltas. Por eso, sé que en algún momento te voy a terminar cruzando. Te mando saludos plasma. Abrazo", sentenció Ángel desde su cuenta de X.

