Flor Vigna sigue con sus hits musicales y, mientras trabaja su faceta artística, juega con diferentes videos en Instagram.

Esta vez, decidió cambiar su look: se paró frente al espejo, tomó las tijeras y se cortó el flequillo.

La bailarina, actriz y cantante se animó a la novedad y afirmó: “A veces, un pequeño cambio afuera es recordarle al adentro que también puede renovarse”.

Foto: Instagram (@florivigna)

FLOR VIGNA SE CORTÓ EL FLEQUILLO

La artista tomó las tijeras y se la jugó por el cambio, pero también se animó a soltar distintas frases sobre la decisión.

“Además, descubrí que si me peino el flequillo solo, el resto del pelo puede ser un quilombo y la gente cree que estoy peinada”, escribió.