Robertito Funes vivió un tenso episodio mientras cubría la marcha por el triple femicidio en Florencio Varela, en reclamo de justicia por las jóvenes Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Durante la movilización organizada por el movimiento Ni Una Menos, el cronista de LN+ fue agredido por un grupo de manifestantes y relató lo ocurrido en sus redes sociales.

En un video publicado en sus historias de Instagram, Funes expresó: “Bueno, les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién. Un grupo de mujeres feministas y también de fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir e insultar después de que Antonio, el abuelo de Brenda, habló muy amorosamente conmigo y dio una conferencia también con los otros medios”.

Según explicó el periodista, la situación se descontroló en segundos: “De repente empecé a ver mujeres encapuchadas insultándome, algunos periodistas o fotoperiodistas que no sé de qué lado eran, y una mujer también de la comunidad LGTB que me empujó y me quiso escupir. Me arañó y todo”.

Con visible indignación, Robertito agregó: “Es lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco: tres mujeres, tres niñas, fueron asesinadas brutalmente. Vinimos a cubrir la marcha solamente y otra vez la violencia se infiltró y los violentos, los de siempre, arruinaron esta marcha que empezó de manera pacífica y terminó con un enfrentamiento innecesario”.

¿CÓMO FUE LA MOVILIZACIÓN?

La concentración comenzó a las 16 en Plaza de Mayo bajo la consigna “Ninguna víctima es descartable”, y culminó en el Congreso. En medio de la movilización hubo forcejeos con la Policía y, tras la agresión a Funes, la tensión escaló cuando un grupo de personas también increpó a los efectivos que intentaban asistirlo.