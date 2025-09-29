Faltan horas para que Santiago del Moro anuncie el inicio de la entrega de los Premios Martín Fierro 2025 y la expectativa no solo gira en torno a los ganadores de la gala más importante de la televisión argentina.

Este 29 de septiembre, las figuras más destacadas disfrutarán de una celebración que promete ser inolvidable también desde lo gastronómico.

En Implacables, Susana Roccasalvo y sus panelistas repasaron el menú diseñado en cuatro pasos que combina sofisticación, ingredientes de alta calidad y técnicas modernas que garantizan una experiencia culinaria de primer nivel.

Santiago del Moro adelantó qué comerán los famosos en los Martín Fierro. CRÉDITO: Instagram

LOS CUATRO PASOS DEL MENÚ DE LOS MARTÍN FIERRO 2025

Snack de bienvenida : Pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de alis y gel de limón. Además, cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja y un domo de queso azul con alioli.

Entrada principal : Burratina cremosa acompañada de emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.

Plato fuerte : Dos opciones: una costilla de novillo cocida a fuego lento con cremoso de zapallo especiado, o una alternativa vegetariana con hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.

Postre: Un homenaje al clásico argentino, con texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y un toque de licor Baileys.

