Lo que prometía ser una entrevista tranquila terminó en un verdadero escándalo en Secretos Verdaderos. La protagonista fue Viviana Colmenero, quien no pudo contener la bronca cuando la producción decidió mostrar un video de su pasado, ese que ella intenta dejar atrás y no quiere volver a ver.

La ex Gran Hermano 2003 llegó al programa con la expectativa de hablar de su presente, pero todo cambió cuando en pantalla apareció un fragmento de su prueba de cámara para el reality. “Fue un casting privado y me tendrían que haber pedido permiso para ponerlo. Esto es sensacionalismo… ustedes no saben todos los años que yo tuve que trabajar para superarme a mí misma y dejar atrás el estigma”, lanzó Colmenero, visiblemente molesta.

Fotos: capturas América TV

Luis Ventura intentó calmar la situación y le pidió disculpas, pero la invitada no las aceptó. “Está bien, pero esto le refrescó la memoria a la gente. No hace falta pasar ese video porque la gente sabe perfectamente quién soy. Ese perjuicio que tienen en la sociedad”, retrucó Colmenero, dejando en claro su enojo con la producción.

Leé más:

Viviana Colmenero estalló por el drama que está atravesando con su hermano discapacitado

LUIS VENTURA PERDIÓ LA PACIENCIA CON LA ACTITUD DE VIVIANA COLMENERO Y MANDÓ AL CORTE EN VIVO

En medio de la tensión, Cora Debarbieri intervino para tratar de bajar el tono y darle espacio a Viviana para que hablara de su presente. Pero la respuesta fue tajante: “No, yo no tengo por qué contar nada…”.

La situación se volvió aún más incómoda cuando Ciro, el hijo de Colmenero, la llamó en vivo, preocupado por lo que estaba viendo en televisión. Tras cortar la llamada, la ex Gran Hermano no dudó en expresar su malestar: “Me trajeron engañada acá. Yo me voy a levantar y me voy a ir. Este es el problema que tuve siempre con los medios… jamás me respetaron. Siempre me quisieron tener con el título pegado acá, en la frente…”.

Con el clima cada vez más caldeado y Colmenero apuntando directamente contra la producción, Ventura se mostró visiblemente enojado y tomó una decisión drástica: “Vamos a un corte. Cortame y listo. Basta”, ordenó el conductor, poniendo fin abruptamente al programa.

Luis Ventura y Viviana Colmenero (Fotos: capturas América TV)

El episodio dejó en evidencia la tensión que todavía existe entre algunos protagonistas de la televisión y los medios, y abrió un nuevo debate sobre los límites del espectáculo y el respeto a la intimidad de los invitados.

Leé más:

Yanina Latorre estalló en vivo en LAM contra Viviana Colmenero, insultó a cámara y amenazó con irse

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.