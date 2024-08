Muy enojada, así se expresó Viviana Colmenero al enterarse de que Laura Ubfal convocó como panelista a Cristian U en vez de a ella para sumarse al panel de Team Ubfal, que debutó el domingo pasado en América.

Todo comenzó cuando Viviana se quejó en X (Twitter) porque a pesar de haberle pedido trabajo a Laura, ella decidió no convocarla y sí apostar a Cristian, que comparte panel con Guillermo Barrios y Lucca.

Viviana apuntó contra Cristian.

“Les cuento que yo le pedí medio indirectamente trabajo a Laura Ubfal, pero ella elige a todos hombres por lo que veo. Yo me sugerí a mí misma porque sé que doy rating. Y quería colaborar desde ese lugar también... Ja, ja, ja qué loco que con el seudo ganador no estalló el rating. En fin...”, sentenció, picante.

LA FURIOSA RESPUESTA DE CRISTIAN U AL MENSAJE DE VIVIANA COLMENERO

Lejos de quedarse en el molde, Cristian U le contestó letal a Viviana Colmenero.

“No tenés seguidores, no das rating, ya no te juna nadie, no te quiere nadie, te bardea todo el mundo en la TV y los seguidores. Mirá los comentarios... No hilás una palabra. En lo único que sos grosa es en la incoherencia y en que no se entiende un carajo cuando hablás ja ja ja”, cerró, contundente.