La vida de lujo de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Madrid acaba de cerrar un capítulo. La pareja vendió recientemente su espectacular mansión ubicada en La Moraleja por una cifra que superó sus propias expectativas: siete millones de euros, un millón más de lo que pedían inicialmente.

El futbolista, que en 2017 pagó 1,5 millones de euros por la propiedad, la reformó por completo para convertirla en el hogar familiar donde vivió junto a Pilar y sus hijos hasta su salida del Real Madrid.

Cómo es la mansión de Sergio Ramos y Pilar Rubio vendida en siete millones de euros | Créditos: Web Idealista GV Real State

La casa no estuvo exenta de polémica, ya que el matrimonio fue multado por la tala ilegal de 80 encinas centenarias durante las obras de remodelación, un episodio que marcó los primeros años de su residencia allí.

Cómo es la mansión de Sergio Ramos y Pilar Rubio vendida en siete millones de euros | Créditos: Web Idealista GV Real State

ASÍ ES LA MANSIÓN QUE VENDIERON SERGIO RAMOS Y PILAR RUBIO

Con 1.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.500 metros, la mansión deslumbra por su diseño moderno, la amplitud de sus estancias y la calidad de los materiales utilizados en la reforma.

Cómo es la mansión de Sergio Ramos y Pilar Rubio vendida en siete millones de euros | Créditos: Web Idealista GV Real State

El acceso se realiza a través de una imponente puerta pivotante que conduce a un gran hall de entrada y de allí a un luminoso salón con ventanales de suelo a techo que conectan directamente con el jardín.

Cómo es la mansión de Sergio Ramos y Pilar Rubio vendida en siete millones de euros | Créditos: Web Idealista GV Real State

La distribución está pensada para combinar confort y tecnología, con un sistema de domótica de última generación. Entre sus espacios más llamativos se destacan un comedor independiente, un bar, una gran sala de cine y una zona de ocio equipada con chimenea, barra de bar, barbacoa interior y patio exterior con baño.

Cómo es la mansión de Sergio Ramos y Pilar Rubio vendida en siete millones de euros | Créditos: Web Idealista GV Real State

El complejo incluye además una vivienda independiente para invitados y servicio, garita de seguridad y un pabellón separado con gimnasio, sauna y baño turco. La cocina principal, de estilo moderno, cuenta con electrodomésticos de alta gama y amplia despensa.

Cómo es la mansión de Sergio Ramos y Pilar Rubio vendida en siete millones de euros | Créditos: Web Idealista GV Real State

En la planta superior se ubica la suite principal, que no solo dispone de un dormitorio con terraza y varios vestidores, sino también de un despacho privado y una pequeña cocina. Los baños, cinco en total, combinan ducha, bañera de hidromasaje y baño turco.

Cómo es la mansión de Sergio Ramos y Pilar Rubio vendida en siete millones de euros | Créditos: Web Idealista GV Real State

El área exterior es otro de los grandes atractivos: además de una piscina con porche, la casa alberga una piscina interior con sistema de nado a contracorriente, un detalle que refuerza el carácter exclusivo de la vivienda.