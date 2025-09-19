Con la llegada de los primeros días cálidos, las tendencias de primavera ya empiezan a hacerse notar y, como suele ocurrir, Wanda Nara fue una de las primeras en marcar el rumbo desde sus redes sociales. La empresaria dejó atrás el clásico mini short de jean y lo reemplazó por una prenda que promete convertirse en infaltable: la bermuda.

Este pantalón, que a lo largo de los años tuvo altibajos en la moda, regresa en distintas versiones: sastreras, deportivas, urbanas y de denim. Wanda eligió un diseño de tiro alto y corte recto, ideal para estilizar la silueta y, al mismo tiempo, mantener la comodidad. Combinada con un blazer y sandalias con taco, logró un look elegante, moderno y fácil de replicar.

La gran ventaja de las bermudas es su versatilidad: funcionan tanto en un outfit relajado de día con zapatillas, como en un look nocturno si se suman prendas sofisticadas. Para quienes buscan un punto medio entre el short corto y el pantalón largo, esta pieza aparece como la opción perfecta.

Wanda Nara con look de bermudas. Crédito: Instagram

CÓMO USARLAS PARA ESTAR A LA MODA

El corte y el largo son claves: esta temporada se imponen los modelos de tiro alto y pierna recta, con un largo que llega hasta la rodilla o apenas por encima. En cuanto a materiales, las bermudas sastreras son las más versátiles, ya que se pueden combinar con blazers, camisas oversize o crop tops estructurados. Para el día a día, el lino y el denim claro son aliados infalibles.

En materia de colores, los neutros —blanco, negro, beige o gris— permiten múltiples combinaciones y elevan cualquier look. Y a la hora de pensar el styling, el truco está en los contrastes: blazer largo con sandalias de taco fino para un outfit chic o zapatillas blancas con remera básica para un aire más casual.