Lejos de los sets de televisión, Juana Viale se muestra fiel a su estilo de vida vegetariano y a su defensa del veganismo. En su cocina boho chic, que enamora a sus seguidores en redes sociales, la actriz combina glamour con hábitos saludables y prepara desde pastas caseras hasta ensaladas frescas y budines para compartir en familia.

En más de una entrevista confesó que le encantaría abrir un restaurante vegetariano, un proyecto que todavía no descarta: “No es muy tarde, puede suceder todavía”, aseguró con entusiasmo.

CÓMO ES LA ENSALADA DE ÁMBAR

Entre sus recetas más comentadas está la ensalada Ámbar, bautizada así en honor a su hija mayor, quien al igual que ella sigue una alimentación vegana. Durante uno de los regresos de la joven de París —donde estudia cine— ambas participaron de clases de gastronomía plant based en Estudio Crudo, del chef Máximo Cabrera.

Apasionada por la cocina, la conductora disfruta junto a su hija mayor de la misma filosofía de vida: la alimentación vegetariana. CRÉDITO: Instagram

La ensalada combina ingredientes frescos y coloridos: pimientos rojos, verdes y amarillos, lechuga, champiñones, palta y apio, brócoli al vapor, repollo, zanahoria rallada y cebolla morada.

El resultado es un plato liviano, nutritivo y visualmente atractivo, ideal para quienes buscan sumar variedad a su dieta.

Inspirada en esta propuesta, la conductora también comparte combinaciones que mezclan vegetales crudos y cocidos con legumbres y cereales: tomates, pimientos y cebollas en tiras finas sobre lechugas variadas, palta y quinoa cocida. Otra opción de rúcula, zanahoria y repollo rallados con champiñones en láminas, lentejas cocidas y aderezo de mayonesa de palta.